MOUNT NICHOLSON呎價14萬 亞洲最貴 MONACO ONE加價加推170伙 周六首輪賣341伙

明報記者 林尚民、容婌維

會德豐公布，MOUNT NICHOLSON第3期，由同一組買家斥資逾12億元連購16樓C、D室兩伙；成交紀錄冊顯示，實用面積4544方呎的16樓D室、屬4房4套間隔，連三車位以6.39796億元售出，料創本港單一分層物業新高；實呎更達14.08萬元，打破今年2月長實21 BORRETT ROAD，一個實用面積3378方呎「天池屋」特色戶以近4.6億元、實呎13.6萬元售出，而一度締造的亞洲紀錄。

較21 BORRETT ROAD舊紀錄高3%

至於MOUNT NICHOLSON今次售出的另一單位，為實用面積4186方呎的16樓C室，成交價5.60924億元，實呎13.4萬元，買家選用180天付款。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MOUNT NICHOLSON成交價理想，反映超級豪宅受追捧。他續稱，集團擬稍後開放項目的頂層複式戶予貴賓預約參觀，料該類單位成交價會再創新高。

同一組客連購兩伙 涉資12億

另一方面，會德豐同系啟德MONACO ONE開售前，同區已屆現樓的OASIS KAI TAK亦錄高價成交，項目1座36樓A室，實用面積1499方呎，屬4房雙套間隔，內置樓梯通往888方呎天台，成交價5500萬元、實呎36,691元，創項目成交價新高。據成交紀錄冊顯示，單位去年10月曾以5240萬元內部轉讓，但在本月5日交易取消。

MONACO ONE敲定本周六（13日）首輪發價單推售341伙，另推1伙天際特色戶於本周五（12日）起招標。據悉，項目過去4日累收3500票，以周六發價單售341伙計超購9倍。

OASIS KAI TAK特色戶5500萬沽 項目新高

發展商昨日加推3號價單，涉170伙1房至3房單位，實用面積319至671方呎，價單售價由860.4萬至1969.6萬元；以最高12%直減折扣計，單位折實價757.2萬至1733.3萬元、折實呎價22,738元至30,659元，整批折實均呎24,801元，比上一張價單折實均呎24,543元高約1%。

會德豐表示，撇除景觀及樓層因素，是次加推實質加價0.3%。至於首輪發價單開售的341伙，涵蓋1房至3房連儲物房，折實入場費756.8萬元起，整批單位折實均呎24,359元，折實價計總市值34.9億元。