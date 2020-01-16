嘉樂園遺產貨8784萬沽 58年升495倍

資料顯示，嘉樂園D座一個單位，實用面積2117方呎，以8783.8萬元售出，實呎41492元，單位原由陳姓人士1963年以17.7萬元購入，近年成遺產貨，若以最新成交價計算，物業58年間，帳面升值8766.1萬元或495倍。

石澳山仔洋房5000萬沽 37年升40倍

此外，石澳山仔20至20C號一幢洋房，實用面積2363方呎，連1991方呎花園，以5000萬元易手，實呎21160元，原業主早於1984年購入，當時購入價僅為120萬元，持貨37年，帳面獲利4880萬元或逾40倍。

帝峯．皇殿4房破頂 實呎逼3.8萬

另消息指，帝峯．皇殿1座極高層A室，實用面積1424方呎，4房雙套間隔，以5388萬元售出，創屋苑標準戶成交價新高，實呎37,837元，同座同面積高數層單位，8月以4900萬元售出，現成交價較3個月前高近一成。原業主2011年3485萬元購入，帳面獲利1903萬元或近55%。

尚翠苑2房600萬沽 4年升逾1倍

荃灣新晉居屋尚翠苑再錄未補價成交，中原地產分行經理林恩信表示，尚翠苑B座中層03室，實用面積439方呎，2房間隔，以600萬元未補價沽出，實呎13,667元，比屋苑7月時，2房實呎最高紀錄的14,326元回落約5%。原業主2017年7月275萬元向房委會一手購入單位，帳面獲利325萬元或約1.2倍。