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天光道公務員合作社八成業權放售 市值逾5億

【明報專訊】市區地供應罕有，吸引不同財團入市，部分業主放售旗下物業，其中何文田天光道4至12號公務員合作社逾83%業權招標放售，市值約5至6億元，另有本地老牌家族放售九龍區三個項目，合計市值3.75億元。

仲量聯行指出，天光道4至12號公務員合作社逾83%業權招標，截標日期為下月16日。市場估計，項目現時市值約5至6億元，若按完成補地價後計算，該住宅地盤每方呎樓面地價約2萬至2.2萬元，市值約14.5億至16億元。項目佔地約14,580方呎，地皮現劃為「住宅（乙類）」用地，補地價後可作中密度住宅發展，若以地積比5倍發展，最高可建樓面約72,900方呎。仲量聯行資本市場部資深董事黃國華表示，是次聯合出售約83%業權份數，已達到強拍門檻，預計可吸引發展商及投資者入標。

本地家族連放3物業市值3.75億

事實上，公務員合作社項目不乏發展商追捧，如爪哇控股（0251）或相關人士，早前就以近5億元收購大坑道政府公務員合作社龍風臺，平均實呎約2.62萬元。另該行指，一個本地老牌家族持有的九龍城嘉林邊道6A號及毗鄰的聯合道5A號兩個半幢住宅大廈，以及土瓜灣上鄉道3號，現推出招標，下月14日截標。市場估計，3物業市值共約3.75億元。

其中嘉林邊道6A號及毗鄰的聯合道5A號兩個半幢住宅大廈，前者實用面積約5352方呎，地舖部分由藝人蘇麗珊有份投資的按摩店「靜 shh massage and spa」租用，而聯合道5A號現有實用面積則約7380方呎。項目地盤面積共4885方呎，現劃為「住宅（乙類）」用途，可以地積比5倍重建。此外，土瓜灣上鄉道3號，合共8個住宅單位及一個地舖，現有樓面4374方呎，佔獨立地段的25%，地段現址劃為「住宅（甲類）」用途，可以地積比率9倍發展商住項目。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，九龍傳統住宅發展區一向擁有較高的重建價值及投資潛力，相信上述三項目會受發展商及投資者歡迎。

恒地落山道項目月底強拍 底價9.62億

另方面，上周以508億元奪得中環商業地王的恒地（0012），就持有大部分業權的土瓜灣落山道、美華街項目進行強拍。仲量聯行指，上述土瓜灣落山道58、60、62、64、66、68及70號、以及美華街1、3、5、7及9號和下鄉道18及20號物業，將於本月30日進行強拍，底價9.62億元。項目佔地約10,196.52方呎，該地皮現劃為「住宅（甲類）」用途。

相關字詞﹕強拍 恒地 嘉林邊道 聯合道 天光道 公務員合作社 舊樓放售

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