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Wetland Seasons Bay 2期 5日收2450票 超額17倍

【明報專訊】新地（0016）近日積極部署推售新盤，旗下天水圍Wetland Seasons Bay 2期今日首輪開售136伙，項目自上周四（4日）起收票，至昨日下午3時截票，發展商表示，經初步點算，5日累收2450票認購，超購約17倍。

Wetland Seasons Bay 2期上周公布首兩張價單，分別涉及98伙及58伙，折實均呎約1.47萬元，入場單位為1B座2樓C1室，實用面積267方呎，開放式戶，折實價423.8 萬元，折實實呎15873元。另外，項目上周起亦以招標形式推售80伙別墅單位，招標期至今年底。

#LYOS首輪83%買家採建期付款

北部都會區概念刺激下，長實（1113）洪水橋新盤#LYOS，上周六以價單形式開售的200伙全數清袋，據成交紀錄冊顯示，共有166宗成交的買家採用建築期付款（最高直減折扣10%），佔比為83%；其餘34伙則採120天成交期（最高直減折扣13%）。#LYOS關鍵日期為2023年9月，樓花期長約22個月。

KENNEDY 38最快本周開價

第四季新盤接連出擊，除上述已推售新盤外，新地同系新盤亦排隊應市，元朗站上蓋The YOHO Hub將於日內公布最新銷售部署。

The YOHO Hub 第B期早前已申請預售樓花同意書，惟截至10月底仍未獲批，市傳項目新近獲批預售，新地副董事總經理雷霆則表示將於今日交代詳情。

至於新地與會德豐及恒地（0012）聯手發展之堅尼地城KENNEDY 38早前已開放示範單位予傳媒參觀，預計本周公布首張價單。

相關字詞﹕新地(0016) Wetland Seasons Bay 2期

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