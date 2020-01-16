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粉嶺華第最大洋房近7000呎 冠絕北區 3層高大宅附升降機室外私人泳池 另連5320呎花園

【明報專訊】早前新一份《施政報告》提出打造北部都會區概念，加上政府最快年底前有限度通關，刺激發展商加快推售新界北新盤，以便吸納內地買家客源。資本策略（0497）旗下、位於粉嶺粉錦公路333號的洋房項目華第1期，昨日上載樓書，提供5座洋房，項目毗鄰洋房屋苑歌賦嶺及邁爾豪園。5幢洋房實用面積介乎5809至6940方呎，最大的6940方呎B及C號屋，料為北區近年實用面積最大洋房。

明報記者 陳寶恩、容婌維

根據樓書顯示，華第1期提供5幢洋房，包括粉錦公路333A、粉錦公路333B、粉錦公路333C、粉錦公路333D、粉錦公路333F號。各幢洋房實用面積介乎5809至6940方呎，各連878至1563方呎平台、及2348至5320方呎花園，每座洋房各連2個車位。資策早前表示，項目已屆現樓，並獲批滿意紙，預計本季開放現樓示範洋房和推出招標。

同區御林皇府5703呎 3年前呎做2.2萬

其中最大面積洋房為B及C號，實用面積同為6940方呎。以B號為例，大宅樓高3層，附有私家升降機。地下是客飯大廳、廚房及娛樂室等的所在地，室外則有私人游泳池、面積5320花園及2個車位。大廳中央設弧形樓梯，1樓設有3間套房，2樓全層則為主人套房，設有寢室、休憩室、會客室、衣帽室以及2個浴室。翻查資料，上述洋房料為近年新界北區最大面積的屋苑式洋房。同區對上最大洋房料為17年樓齡的御林皇府內森麻石徑6號屋A型，實用面積5703方呎，在2018年9月以1.28億元二手成交，實呎22,444元。其次為16年樓齡的St. Andrew's Place內Augusta 1號，實用面積4819方呎，於2008年5月以9683萬元一手售出，實呎20,093元。

市區洋房盤方面，同創（香港）控股項目總監胡俊豪表示，集團旗下在港首個住宅項目、位於九龍塘窩打老道146號新盤禮著，最快本季至明年初推售，昨日開放現樓示範單位予傳媒參觀。

同創港頭炮 禮著3000萬裝修現樓示位

禮著示範單位設於2號屋，實用面積5183方呎，間隔成3套房連多用途套房間隔。

項目各幢洋房均面向窩打老道，客廳、廚房設於地下，外接私人泳池；地下以上樓層採錯層設計，每半層均設有房間。地下閣樓至1樓設有兩間套房及工人套房。發展商打通1樓閣樓至2樓設為宴會廳，樓高5.6米。至於2樓全層則為主人套房，面積逾1000方呎。

胡俊豪指，示範單位裝修費用約3000萬元，集團計劃先推出1號及2號屋。1號屋實用同為5183方呎，5房間隔。毗連的窩打老道146A號項目、即禮著3、4號屋，料稍後分期推售。

相關字詞﹕禮著 同創集團 華第 資本策略 北部都會區

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