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經濟
2021年11月9日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地研補習發牌 可兼營其他教育業務 教育股急升後收窄 分析：未見監管放寬
官媒點名批富途老虎淪走資工具
貝特遭追加上市條件 新例後首家 加強打擊「微信女」 須披露包銷商定價等
恒大再減持恒騰網絡 3日套11億
世茂「撲火」未見效 境內債最多跌逾三成
眾安實際年息1厘搶攻稅貸 須借20萬元或以上 名額1111個
炒通關概念 旅遊濠賭股急升
亞洲首隻環球半導體ETF今掛牌
「元宇宙」掀熱潮 以太幣創歷史新高
10月乘用車銷售按月續回升 乘聯會：汽車晶片供應「最暗時刻已過去」
HKTVmall首10月訂單近54億 達今年目標八成
「借唄」手機介面改名 螞蟻：加強「品牌隔離」
康宏旗下借SPAC赴美上市
馬斯克「民調」撐沽貨 特斯拉挫半成 不滿政界欲向富豪未實現盈利徵稅
美國會通過基建計劃 道指升逾200點再新高
軟銀願景基金季績 破紀錄蝕566億
張兆聰：歐美經濟重啟 留意新秀麗
曾國平：美國文化 一字記之曰「刁」
劉宇亮：華虹憧憬六中全會有好消息
薛偉傑：摺屏手機雷聲大雨點小 去年佔全球出貨不足1%
技術取勝：銀娛45至48.8元沽壓大
何民傑：量入為出 避免結構財赤
劉思明：國泰離復蘇仍遠 短線炒氣氛
周顯：張華峰衛冕戰十分難打
湯文亮：新盤開售的「魷魚遊戲」
粉嶺華第最大洋房近7000呎 冠絕北區 3層高大宅附升降機室外私人泳池 另連5320呎花園
Wetland Seasons Bay 2期 5日收2450票 超額17倍
天光道公務員合作社八成業權放售 市值逾5億
嘉樂園遺產貨8784萬沽 58年升495倍
盛匯基金680萬購長沙灣舖
劉思明：國泰離復蘇仍遠 短線炒氣氛
【明報專訊】港股有回穩迹象，但主要圍繞着憧憬疫情限制放寬概念炒作，股市走勢「情緒化」，加上不少個股「爆雷」，形勢未許樂觀。
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