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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：華虹憧憬六中全會有好消息

【明報專訊】中國共產黨十九屆六中全會於11月8日至11日在北京召開，本次會議的主要議程為中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的偉大成就和歷史經驗問題、審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿。六中全會將會為長期「共同富裕」政策奠定基調，並主導股市在「十四五規劃」期間的前景。據統計過去10次中共中央全體會議召開後一星期，滬深300指數均有上升。

過去10次六中會期 滬深300均升

上年8月，中國國務院印發的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》提出中國芯片自給率要於 2025年增至70%。六中全會有可能公布支持科技研發和應用更具體的措施，半導體板塊當中筆者認為今個星期四公布業績的華虹半導體（1347）值得關注。華虹的業務其實比較容易理解，主要分為8英寸及12英寸產品，按今年度的中期業績收入計，8寸產品佔75.7%、12寸產品佔24.3%。簡單來說，公司的收入就是：產量×價格。

華虹的工廠產能利用率，由去年首季的91.4%明顯優化至今年首季的104.4%。華虹管理層指產品需求強勁，目前產能已接近滿負荷，預料全年可保持強勁，目前並沒有到任何客戶訂單放緩的勢頭，並指客戶持續要求公司增加產能。華虹12英寸產能由今年1月的2萬件至4月提升至4萬件，至現在的6.5萬件，並有望在2022年中超過8萬片，預計將在明年保持滿負荷。管理層又指12英寸及8英寸產品平均售價每季最少提價3至4%，預料相關有利環境可持續至明年，可透過改善產品組合、定價及規模，抵消晶圓等成本上漲因素。受產量上升、價格上漲等正面影響，將在星期四公布的第三季業績預計不俗，股價短線動力改善，剛突破各主要移動平均天線，值得關注。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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