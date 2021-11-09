經濟
曾國平 財經論語

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曾國平：美國文化 一字記之曰「刁」

【明報專訊】美國總統拜登年初上任時宣布的4萬億財政支出大計，經過一輪黨內黨外的爭持，加上最近弗吉尼亞等州份紅進藍退的地方選舉結果，似乎已有大部分煙消雲散。

4萬億變1萬億 「成功爭取」無難度

將特朗普趕出白宮後的強大氣勢已蕩然無存，拜登政府面對現實只能作出政治妥協，暫時只能在議會通過規模僅1萬億美元的基建方案。以鋪橋搭路為主題，即時「製造就業」，長遠便利交通，令不少藍領行業得益，着數如仙女散花，自然能跨黨派受到較廣泛的支持。至於原本計劃中較「前進」、有爭議的部分，暫時看來是凶多吉少，難在議會成功通過了。

《華爾街日報》標題為「Biden, With Infrastructure Deal Finally on His Desk, Now Turns to Selling It to Voters」，將縮了水的計劃包裝為「成功爭取」，相信不難做到，畢竟美國人都曾在殘破不堪的公路上奔馳，乘過比自駕還要慢的老殘火車，天氣不佳之時亦感受過脆弱的電力供應。

也許是處處商機實際功利的文化使然，美式英語中「刁」（deal）字老是常出現。

政經大事的戲劇時刻，政府擺平黨內外利益達成協議為之「刁」。追本溯源，deal有分派、瓜分的意思，就如萬億公帑這個價值連城的大餅，分配得不好就難有議員支持，切割得恰到好處就可以爭取到足夠票數，明爭暗鬥你搶我奪，政治市場均衡之下的分配結果就是deal了。由此衍生出來的類近意思，就是「做刁」的買賣交易（前總統的商業暢銷書題為The Art of the Deal），以及（表面上）賣大包益街坊的good deal。上世紀三十年代羅斯福在總統就職演說中許下承諾：I pledge you, I pledge myself, to a new deal for the American people。影響深遠的「新政」（New Deal）既是政治角力下的協議，也是「 明益」美國普羅大眾的福利制度，此deal的意思不止一個了。

deal Vs big deal 意思大不同

撲克派牌稱之deal，用法可說是古意盎然。口語中最常見的用法都是疑問句。不知道事情背後的來龍去脈，可以在what's the deal with加上不明所以的東西，例如問what's the deal with politics，就是搞不清楚政治到底所謂何事，不了解其中利益瓜分的運作情况和遊戲規則。故弄玄虛，棟篤笑表演尤其喜歡以此句式打開話題。在問句中插進一個big字，what's the big deal就成了反問句，明明分到的餅不算大塊，明明是芝麻綠豆的小事，明明是見慣見熟的現象，就如美國大選之後總會有鐘擺效應，實在不用大驚小怪，no big deal。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]

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