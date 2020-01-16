經濟
國際金融

軟銀願景基金季績 破紀錄蝕566億

【明報專訊】由於持有的中韓股票股價大跌，軟銀集團（日：9984）公布，旗下願景基金（Vision Fund）在截至9月底的第二財季錄得破紀錄的8251億日圓（約566億港元）虧損，打破了2019財年第四財季（截至2020年3月底）疫情期間因投資減記而錄得的7886億日圓（約541億港元）虧損紀錄。

將回購最多1萬億日圓股票

由於願景基金持股的韓國電商巨頭Coupang（美： CPNG）及中國召車巨頭滴滴出行（美：DIDI）等公司股價暴跌，令軟銀集團上季3979億日圓（約273億港元）淨虧損。軟銀股價今年迄今已下跌24%。軟銀創辦人孫正義承諾，軟銀集團將回購價值最多1萬億日圓（約688億港元）的股票。

自2017年成立以來，願景基金往往是軟銀的盈利及虧損主因。願景基金大量持股的優步（美：UBER）2019年上市初期表現低迷，同年WeWork上市計劃觸礁，加上新冠疫情影響，令軟銀在截至去年3月底止的2019財年陷入虧損。其後Coupang、美國外賣平台DoorDash（美：DASH）等重磅股上市，受全球科技股飈升推動，願景基金在上一財年利連續3季利潤創新高。隨着中國監管機近期收緊對科技行業的規管，中國科技股股價大跌，為願景基金帶來重大損失。

滴滴6月底在美國上市後，中國監管機構以數據安全問題為由向其展開調查。在7月至9月間，滴滴股價跌45%，令軟銀所持的滴滴股份減值61億美元。軟銀上季的貝殼找房（美：BEKE）持股，也減值22億美元。貨運物流平台滿幫（美：YMM）則減值12億美元。減值最多要數韓國電商巨頭Coupang，減幅達67億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地研補習發牌 可兼營其他教育業務 教育股急升後收窄 分析：未見監管放寬
內地研補習發牌 可兼營其他教育業務 教育股急升後收窄 分析：未見監管放寬
官媒點名批富途老虎淪走資工具
官媒點名批富途老虎淪走資工具
貝特遭追加上市條件 新例後首家 加強打擊「微信女」 須披露包銷商定價等
貝特遭追加上市條件 新例後首家 加強打擊「微信女」 須披露包銷商定價等
恒大再減持恒騰網絡 3日套11億
恒大再減持恒騰網絡 3日套11億
世茂「撲火」未見效 境內債最多跌逾三成
世茂「撲火」未見效 境內債最多跌逾三成
眾安實際年息1厘搶攻稅貸 須借20萬元或以上 名額1111個
眾安實際年息1厘搶攻稅貸 須借20萬元或以上 名額1111個
炒通關概念 旅遊濠賭股急升
炒通關概念 旅遊濠賭股急升
亞洲首隻環球半導體ETF今掛牌
亞洲首隻環球半導體ETF今掛牌
「元宇宙」掀熱潮 以太幣創歷史新高
「元宇宙」掀熱潮 以太幣創歷史新高
10月乘用車銷售按月續回升 乘聯會：汽車晶片供應「最暗時刻已過去」
10月乘用車銷售按月續回升 乘聯會：汽車晶片供應「最暗時刻已過去」
HKTVmall首10月訂單近54億 達今年目標八成
HKTVmall首10月訂單近54億 達今年目標八成
「借唄」手機介面改名 螞蟻：加強「品牌隔離」
「借唄」手機介面改名 螞蟻：加強「品牌隔離」
康宏旗下借SPAC赴美上市
康宏旗下借SPAC赴美上市
馬斯克「民調」撐沽貨 特斯拉挫半成 不滿政界欲向富豪未實現盈利徵稅
馬斯克「民調」撐沽貨 特斯拉挫半成 不滿政界欲向富豪未實現盈利徵稅
美國會通過基建計劃 道指升逾200點再新高
美國會通過基建計劃 道指升逾200點再新高
張兆聰：歐美經濟重啟 留意新秀麗
張兆聰：歐美經濟重啟 留意新秀麗
曾國平：美國文化 一字記之曰「刁」
曾國平：美國文化 一字記之曰「刁」
劉宇亮：華虹憧憬六中全會有好消息
劉宇亮：華虹憧憬六中全會有好消息
薛偉傑：摺屏手機雷聲大雨點小 去年佔全球出貨不足1%
薛偉傑：摺屏手機雷聲大雨點小 去年佔全球出貨不足1%
技術取勝：銀娛45至48.8元沽壓大
技術取勝：銀娛45至48.8元沽壓大
何民傑：量入為出 避免結構財赤
何民傑：量入為出 避免結構財赤
劉思明：國泰離復蘇仍遠 短線炒氣氛
劉思明：國泰離復蘇仍遠 短線炒氣氛
周顯：張華峰衛冕戰十分難打
周顯：張華峰衛冕戰十分難打
湯文亮：新盤開售的「魷魚遊戲」
湯文亮：新盤開售的「魷魚遊戲」
粉嶺華第最大洋房近7000呎 冠絕北區 3層高大宅附升降機室外私人泳池 另連5320呎花園
粉嶺華第最大洋房近7000呎 冠絕北區 3層高大宅附升降機室外私人泳池 另連5320呎花園
Wetland Seasons Bay 2期 5日收2450票 超額17倍
Wetland Seasons Bay 2期 5日收2450票 超額17倍
天光道公務員合作社八成業權放售 市值逾5億
天光道公務員合作社八成業權放售 市值逾5億
嘉樂園遺產貨8784萬沽 58年升495倍
嘉樂園遺產貨8784萬沽 58年升495倍
盛匯基金680萬購長沙灣舖
盛匯基金680萬購長沙灣舖