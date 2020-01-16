軟銀願景基金季績 破紀錄蝕566億

將回購最多1萬億日圓股票

由於願景基金持股的韓國電商巨頭Coupang（美： CPNG）及中國召車巨頭滴滴出行（美：DIDI）等公司股價暴跌，令軟銀集團上季3979億日圓（約273億港元）淨虧損。軟銀股價今年迄今已下跌24%。軟銀創辦人孫正義承諾，軟銀集團將回購價值最多1萬億日圓（約688億港元）的股票。

自2017年成立以來，願景基金往往是軟銀的盈利及虧損主因。願景基金大量持股的優步（美：UBER）2019年上市初期表現低迷，同年WeWork上市計劃觸礁，加上新冠疫情影響，令軟銀在截至去年3月底止的2019財年陷入虧損。其後Coupang、美國外賣平台DoorDash（美：DASH）等重磅股上市，受全球科技股飈升推動，願景基金在上一財年利連續3季利潤創新高。隨着中國監管機近期收緊對科技行業的規管，中國科技股股價大跌，為願景基金帶來重大損失。

滴滴6月底在美國上市後，中國監管機構以數據安全問題為由向其展開調查。在7月至9月間，滴滴股價跌45%，令軟銀所持的滴滴股份減值61億美元。軟銀上季的貝殼找房（美：BEKE）持股，也減值22億美元。貨運物流平台滿幫（美：YMM）則減值12億美元。減值最多要數韓國電商巨頭Coupang，減幅達67億美元。

（綜合報道）

[國際金融]