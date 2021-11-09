馬斯克「民調」撐沽貨 特斯拉挫半成 不滿政界欲向富豪未實現盈利徵稅

涉及一成股票 價值高達1638億

馬斯克今次做民調，是因為美國民主黨人上月底提出針對億萬富豪流動資產的未實現盈利徵稅，引起馬斯克不滿。不過出售股票可能會削弱馬斯克對特斯拉的控制。有別於Facebook母公司Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG），特斯拉是採用一股一票架構，未有讓馬斯克享有超級投票權。根據FactSet數據，馬斯克持有特斯拉超過17%股份，是特斯拉最大股東。按該股上周五的1,222.09美元收市價計算，若沽出所持一成特斯拉股票，價值將達210億美元（約1638億港元）。

企業老闆大舉沽貨，往往是對股價的消極信號，但券商Wedbush分析師艾夫（Dan Ives）卻認為，這規模的沽貨影響不大，因為機構投資者和散戶對特斯拉的需求仍然很高。沽出10% 的股票，可能會增加1.5%至2%的自由流通量，而馬斯克沽貨前做民調，亦有助緩和對市場反應。

分析師：市場需求殷 沽貨影響不大

市場人士指出，無論民意結果如何，馬斯克也將在未來數月面臨超過150億美元（約1170億港元）的股票期權稅單，因此他很可能由今季起，分兩季逐步沽貨。否則若一次過出貨，其沽出股票數量將相當於特斯拉過去3個月日均交易量的八成。

未來數月面臨1170億股票期權稅單

根據特斯拉於2012年為馬斯克制定的獎勵計劃，馬斯克可獲2280萬股期權，行使價為每股6.24美元。按上周五特斯拉收市價計算，其期權收益略低於280億美元。

不過這些期權將於明年8月到期。為行使期權，馬斯克須為收益繳稅。由於這些期權是作為員工福利發放，馬斯克須按聯邦政府入息稅最高稅階（37%加上3.8%的淨投資稅）繳稅。作為加州稅務居民，他另須支付加州的13.3%最高稅率。合計起來，馬斯克須繳付的州和聯邦稅率高達54.1%。

馬斯克未有在Twitter上談論個人稅單金額，僅表示：「我不領取現金工資或獎金，我只有股票，納稅的唯一方式就是賣股。」部分網民建議馬斯克沽貨後增持加密貨幣，比特幣昨曾升穿6.6萬美元關口（詳見另文）。

據悉，馬斯克曾向貸款機構抵押9200萬股特斯拉，以進行現金借貸。馬斯克可能在沽貨後償還部分債務。特斯拉此前向美國證交會（SEC）披露風險，稱倘若特斯拉股價大跌，馬斯克可能會被銀行機構強迫出售股票，屆時股價將進一步下挫。

不過即使繳稅及還債後，馬斯克仍將獲贈大量期權。特斯拉在2018年為馬斯克制定新的獎勵計劃，若所有財政目標實現，他合共可獲1.013億股特斯拉期權。最新數據顯示，特斯拉在10月交付54,391輛中國製電動車，按月減少近3%，其中出口40,666輛，是9月的10倍以上。中國市場交付量為13,725 輛，按月減74%，反映上月主力出口。

（綜合報道）

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