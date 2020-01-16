經濟

HKTVmall首10月訂單近54億 達今年目標八成

【明報專訊】經營網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）昨日收市後公布，上月訂單總商品交易額（GMV）為6.03億元，按年升17.5%，按月亦升逾一成。集團今年首10個月GMV約53.85億元，按年升約一成；今年目標GMV為66至70億元，相當於已完成約77%至82%。

港科探索昨日微升0.68%，收報11.82元。集團10月份平均每日訂單總商品交易額為1940萬元，按年升17.6%及按月升7.2%﹔10月平均訂單值為467元，按年升0.4%及按月升4.2%。集團指出，政府於10月份發放第二期電子消費券，改善本港零售市場消費動力，HKTVmall亦受惠推動上月銷售表現。

上月GMV 6.03億 按年升17.5%

集團又指，HKTVmall於將軍澳區開設首間HKTVmall 超級市場，提供超過3000款產品選擇，這間「大型商店」的主要目的是為將軍澳區住宅用戶，提供幾項線下帶動線上的服務，並將繼續監察及評估該店的銷售及營運表現，以完善 HKTVmall 超級市場的未來發展方向及策略。

港科探索今年發展網購平台外的多項業務，除輸出技術協助I.T設立網購平台外，亦研發無人商店技術，計劃在歐洲協助客戶開店。

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