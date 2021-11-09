經濟

10月乘用車銷售按月續回升 乘聯會：汽車晶片供應「最暗時刻已過去」

【明報專訊】受去年下半年基數高及供應鏈瓶頸等因素影響，近月內地汽車銷量呈按年下跌，乘聯會昨日公布，10月全國乘用車市場的零售達171.7萬輛，按年跌13.9％，但跌幅按月收窄3.4個百分點，且按月升8.6%，連續兩個月按月回升。乘聯會指出，雖然上月汽車零售「總體不強」，但走勢有改善。乘聯會又認為，汽車晶片供給雖然仍存在不透明的瓶頸因素，但「最暗時刻已經過去」。

疫情平穩利車市恢愎

乘聯會表示，疫情於9月尾至10月中旬較為平穩，有利車市恢愎消費，以及9月尾晶片供應逐步改善，才促進上月產銷攀升。乘聯會續續稱，月內銷量下跌，除了因為最近晶片短缺問題較為明顯，影響汽車供給外，經銷商的在售車款庫存水平偏低，拖長交付周期，以及趁機收回優惠售價，因此影響汽車銷量。

本月廣州車展或進一步促進銷售

乘聯會展望，今月較上月多出5個工作天，有利產銷增量，以及今月在廣州車展作為汽車行業的傳統宣發季，對購車需求帶來明顯的促進，尤其家庭購買第二輛車的熱情進一步高漲。但供應方面，乘聯會稱，若供給不足，仍會為月內造成巨大損失， 雖然汽車晶片供給的「最暗時刻已經過去」，但原本預料上月晶片供給較9月有兩成的改善，可是實際按月增長僅一成左右，可見本月仍存在供給瓶頸因素。

本月仍存晶片供給瓶頸因素

上月車企銷售表現方面，吉利汽車（0175）上月銷量按跌20％至11.16萬輛。吉利指，上月部分地區疫情和晶片全球供應短缺持續影響交付量。今年首10個月吉利總銷量達103.34萬輛，按年升2％，僅完成全年153萬輛銷量目標的68％。吉利昨日股價收報25.4元，全日跌4.2％。長城汽車（2333）上月銷量按年跌17.3％至11.21萬輛，廣汽（2238）上月銷量按年跌8.1％至19.29萬輛。長城昨日收報32.55元，全日跌3.1％；廣汽收報7.53元，全日升1.3％。

明報記者 陳麗歡

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