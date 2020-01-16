經濟

亞洲首隻環球半導體ETF今掛牌

【明報專訊】追蹤彭博環球半導體二十大指數，捕捉半導體行業總收入最高20家企業的三星彭博環球半導體ETF（3132）今掛牌，初始發行價2美元，入場費約1560港元。三星近年在港強攻ETF市場，每有新猷，三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬（圖）接受本報訪問時表示，計劃明年再推2至3隻ETF，包括主題式、收息類，策略是續推市場未必有的產品，填補產品缺口。

發行價2美元 入場費1560港元

三星環球半導體ETF是本港首隻追蹤半導體行業的ETF，而三星近年在港的策略，均以填補市場缺口為主，例如去年推出三星高息房託（3187），是本港首隻以追蹤房託的ETF。凌子敬又透露，預料明年第二季會推出另一隻行業ETF，之後會推出混合A股、港股、亞洲資產的收息類ETF。

三星環球半導體ETF管理費0.85%，全年經常性開支比率估計為1.8%，估計年度跟蹤偏離度為2%，凌子敬稱初始投資達1350萬美元。

指數涵蓋7個市場上市的公司，包括無廠半導體公司輝達（美：NVDA）、晶圓代工龍頭台積電（美：TSM）、半導體設備提供商艾司摩爾（美：ASML）、垂直整合製造公司三星電子等。

他表示，投資者以往買半導體行業ETF或會投資美國上市ETF，但需在美國交易時間買賣，今上市的新ETF對亞洲投資者方便得多，而一般投資者若買韓國、台灣等地的股票相對難，該ETF則直接參與當地股市，投資者較易參與。

芯片荒隨疫情持續至今，凌子敬認為，居家工作對電子產品需求大外，近年科技發展包括5G、雲計算，以至各地鼓勵生產電動車，都需要半導體，相信未來10年對半導體需求龐大。

相關字詞﹕三星資產運用

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