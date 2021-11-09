經濟

炒通關概念 旅遊濠賭股急升

【明報專訊】輝瑞（美：PFE）研發出新冠病毒口服藥，打擊其他藥廠及疫苗股，藥明生物（2269） 昨跌8.64%，為昨日表現最差藍籌。憧憬疫情好轉，藍籌股中，濠賭股金沙中國（1928）漲7.7%（見表），收報18.44元，是升幅最大藍籌，銀娛（0027）亦升半成。旅遊股大漲，攜程（9961）升逾7%，復星旅遊文化（1992）飈逾15%。

金沙中國漲7.7% 銀娛升半成

恒指昨全日收市跌106點或0.43%，報24,763點，成交額1219億港元，北水南下合計淨流出15.3億元。截至昨晚約10時半，恒指即月夜期報24,878點，高水114點。

國指昨跌0.31%，科指跌1.32%。疫苗股康希諾生物（6185）及醫藥股再鼎（9688）均跌逾17%。復星醫藥（2196）曾跌10.21%，收市跌1.93%，報35.55元。旅遊、濠賭股昨飈升外，航空股向上，國航（0753）升7.85%，國泰（0293）升4.75%。

國航漲7.85% 國泰升4.75%

摩根士丹利發表報告指，隨着粵港澳有望通關，濠賭股股價已上升，估計粵港澳之間免檢疫隔離及通關措施，可能要在明年2月舉辦完冬奧之後，始會實施，預期一旦落實免檢疫隔離及通關，將會帶來相當於2019年賭收水平的20%至30%。

同時，大摩續稱，濠賭股將獲得重估，到明年返回企業價值相對EBITDA的12.5倍歷史水平。

海底撈（6862）上周五晚宣布年底前關停300家表現不理想的門店，昨日股價一度升11%，收市升4.75%。領展（0823）周日宣布收購澳洲項目，昨日逆市升1.5%，收報69.75元。

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