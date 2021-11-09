經濟

眾安實際年息1厘搶攻稅貸 須借20萬元或以上 名額1111個

【明報專訊】每逢稅貸季節，不少銀行都推出低年利率的稅貸優惠，惟同時設下各種條件。虛銀眾安銀行（ZA Bank）昨日推出新稅貸優惠，客戶申請借取20萬元以上貸款額，還款期6個月至36個月，可以獲得實際年利率1厘的優惠，低過大新銀行（2356）成為現時市場上最低的稅貸利率，不過名額僅1111個。另外，上海商業銀行昨日亦推出利率最低1.38厘的稅貸優惠，不過貸款額最多僅為稅額的1倍，以及金額至少為10萬元。

明報記者 歐陽偉昉

眾安去年最優惠的稅貸實際年利率為1.45厘，客戶貸款額需為20萬元以上，還款期為6個月，但沒有名額限制，與今年的1厘稅貸首1111名客戶不同。若不能成為首批1111名客戶，實際年利率則為1.58厘。去年眾安客戶若選擇6個月和12個月還款期，實際年利率是1.45厘和1.56厘，換言之眾安今年部分客戶的稅貸利率，較去年略有上調。

上商稅額1倍或以下年息1.38厘

截至今年上半年，眾安有40萬客戶，為本港客戶最多的虛擬銀行，貸款總額13.58億元，亦冠絕虛擬銀行界，不過同期淨虧損亦按年擴大近1倍至2.53億元。該行近期已開始減少存款吸客優惠，活期利率在9月由1厘減至0.7厘，本月又宣布降至0.55厘。同時，該行近月推出信用卡帳單和提早出糧產品，增加貸款業務。

上商昨日亦公布今年稅貸計劃，使用證券戶口、個人網上銀行等指定服務的客戶，稅額1倍或以下的實際年利率為1.38厘，但最少又要借10萬元；稅額1倍、貸款額20萬元或以上客戶，特選客戶的實際年利率為1.68厘，一般客戶為1.88厘。使用該行銀聯信用卡，經網上銀行和流動銀行交稅，可得0.4%現金回贈，最多500元。

拆息低企 銀行紛推低利率稅貸

今年港元拆息仍然低企，多家銀行推出接近1厘的低利率稅貸作為綽頭吸客，大新銀行上月推出年利率1.08厘的稅貸優惠，不過貸款額僅最多10萬元。

目前大額稅貸以渣打的利率最低，貸款額150萬元以上的實際年利率為1.18厘。上次出現年利率1厘以下的稅貸，則要回到2017年，當年大新及花旗等均有低於1厘的稅貸計劃。

相關字詞﹕上海商業銀行 稅貸 眾安銀行 銀行 虛擬銀行

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