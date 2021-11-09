恒大再減持恒騰網絡 3日套11億

路透：到期美元債未還息 涉6.43億元

市場相信恒大連環沽售恒騰，所籌資金或用於償還已於上月到期的多批境外美元債券。恒騰隨着恒大接連沽貨及行業負面消息不絕，股價由上周二起連跌4個交易日，蒸發34.3%，昨日微升近1%，收報2.05元，至於恒大昨跌0.87%、恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）則升分別升1.88%及3.94%。

恒大周一以平均價每股2.0365元沽出2億股恒騰，套現4.073億元，持股降至20.82%。集團上周四及周五（11月4日及5日）已分別以每股2.2922元及2.0748元，減持1.5億及1.8億股恒騰，套現3.4383億元及3.735億元。恒大自8月上旬已部署出售恒大物業及恒大汽車股權自救，惟至今一直未有實際進展。

不過恒大債務壓力未解，據路透引述兩名知情人士表示，恒大透過旗下公司景程發行的部分美元債券持有人，至昨日仍未收到原應在上周六應收到的利息。據公開資料，恒大旗下的景程有兩筆分別於2022年到期的13厘及2023年到期的13.75厘美元債，須於11月6日到期需支付半年度利息，分別涉及金額4193萬美元（約3.27億港元）及4056萬美元（約3.16億港元），共計8249萬美元（約6.43億港元）。報道指恒大發言人未有即時置評。

3筆美元債寬限期周四屆滿

由於上述兩筆債券未獲如期支付票息，按此計算自11月6日起，30天的寬限期會即時開始，恒大須於寬限期屆滿前支付才能避免違約。然而除上述的美元債外，恒大另有三筆境外債已於10月11日到期，分別為2022年到期9.5厘、2023年到期的10厘、2024年到期的10.5厘美元債，合共涉資1.4813億美元，債務已進入30日寬限期，預期將於周四（11日）寬限期屆滿，倘未能償還同樣會爆發違約。