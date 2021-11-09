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貝特遭追加上市條件 新例後首家 加強打擊「微信女」 須披露包銷商定價等

【明報專訊】本港近年盛行「微信女（或稱唱高散貨）」騙案，證監會繼半年前聯同港交所（0388）表示將加強打擊IPO失當行為，據彭博社報道，即將上市的小型IPO貝特集團（1491）成為新要求下首例，遭加設上市條件，要求上市前向證監會披露包銷商名單和佣金、新股定價、股份分配等資訊，以及承諾上市後12個月內每月報告所得款項的使用，反映監管機構正式介入IPO上市規定。有業界人士指出，除披露新規定外，港交所近期審批「細價IPO」時似乎亦特別審慎，情况或可反映於近期逾期失效的上市申請愈見增加。

上市集資額較小企業 提問時間較長

據貝特集團招股文件顯示，證監會要求集團披露包銷商名單及佣金金額，確認無提供回佣予任何中介，並承諾上市後披露相關人士交易詳情；聯交所則要求公司向上市委員會提供市場推廣詳情，包括在投資者定位、銷售、定價及分配方面的策略等（見表）。貝特集團上周五（5日）截止招股，據彭博社報道，雖已被允許發售新股，惟若披露不能滿足監管機構的要求，仍有可能被暫停上市計劃。

除實施監管新規外，有投行界人士稱，業界近年已有議論，認為港交所上市科在審批集資額較小的上市申請時，不論在提問或審閱的時間都較以往更長，似乎反映在審批上亦見收緊，並指情况或可反映於近期不少上市申請都因逾期失效。另外，資深投資銀行家溫天納表示，證監向來對中小型企業集資都存有戒心，新措施恐怕是一個「開端」，未來或進一步規管包銷佣金的分配等。

招股書顯示，貝特集團市值5億至6億元，以智富及國泰君安牽頭的7家包銷商佣金達10%。在5月底監管機構的聯合聲明中，指出市值僅符合最低門檻、涉異常高昂的包銷佣金、市盈率甚高等，均屬 「預警迹象」的常見問題，或顯示沒有足夠投資者真正對其新股上市項目感興趣。

內地初創車企擬來港上市

其他新股方面，外電引述消息稱，內地電動車初創企業零跑汽車（Leapmotor）擬申請來港上市，已委聘3家銀行為安排行，包括中金、花旗及摩根大通。中金、花旗及摩根大通均拒絕置評；零跑汽車未有回應。據彭博早前報道，公司將集資超過10億美元，最快明年上市。

此外，內地網上營銷服務供應商優矩互動UJU（1948）昨日首日掛牌股價潛水，跌4.48%，收報6.4元，每手帳面蝕300元。

明報記者

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