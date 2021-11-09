經濟

官媒點名批富途老虎淪走資工具

【明報專訊】繼上月人民銀行轟跨境券商在境內「無照駕駛」，富途（美：FUTU）和老虎證券（美：TIGR）昨再引來官媒點名批評。內地《經濟日報》昨日批評「某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流等風險」，並強調要在嚴控金融風險的前提下，盡快完善相關監管規則，依法對相關活動予以規範管理，加強監管執法。

富途老虎股價先跌後倒升

昨日富途盤前曾跌逾5%，直逼早前50.1美元低位，但開市早段回升近1%至57.25美元；老虎證券盤前曾跌9%，開市早段微升0.3%。

《經濟日報》文章表示，「雖然這些跨境互聯網券商、跨境理財平台一再聲稱『 技術安全有保證』，但仍存在不少金融風險隱患，尤其是個人信息安全問題」。文章又指出，「出海交易」和網上跨境交易不能「放飛自我」，必須遵循交易所在地的法律法規和交易機制，絕不能違反中國境內金融監管的法律法規。而上述平台在未取得中國境內相關牌照、僅持有境外牌照的情况下，屬於境內無證駕駛，重申是典型的非法金融活動。

該文又認為，因應數字經濟的快速發展，需要金融監管與時俱進。例如按照所有金融活動均應全面納入監管的要求，各類監管部門必須加強功能監管、行為監管和協同監管，不能「各掃門前雪」，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」。

相關字詞﹕官媒 老虎證券 富途

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