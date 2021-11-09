內地研補習發牌 可兼營其他教育業務 教育股急升後收窄 分析：未見監管放寬

明報記者 陳偉燊

受報道刺激，新東方及高途在開市前盤前時段，股價曾經大幅抽高超過兩成，好未來（美：TAL）亦升19.02%；開市後升幅則普遍收窄。截至昨晚11時半，高途仍升近8%，惟新東方及好未來升幅已降至不足5%，掌門教育（美：ZME）更見倒跌。此外，新東方昨晚宣布，昨日進一步購回本金總額為4650萬美元（約3.63億港元）的債券，佔債券初始本金額約15.5%，並計劃註銷，未償還本金額餘下約2.53億美元（約19.73億港元）。

新東方宣布購回3.6億元債券

根據道瓊斯引述消息報道，包括高途及騰訊（0700）投資的猿輔導在線教育，已經在最近數周討論安排恢復補習運作。根據新的規定，有關教育機構需要轉以非牟利形式運作（意指要將大部分經營所得投資於教育事業上），並且將所收取的學費交由民政部註冊基金會管理，並禁止相關基金會向外募捐。同時教育機構收取的學費水平亦設上限。不過，獲發牌照的教育機構可透過兼營其他教育業務，例如成人專業教育獲利。報道稱，現階段未能確定有多少公司可獲發牌，據稱新的舉措將於今個月較後時間公布。

今年內地補習股遭逢巨大打擊，早在4月及5月份，教育部及其他相關部門已公布避究減少學童校外負擔，惟當時未引起市場注意。直至7月國務院正式公布「雙減政策」，拖累美國及香港上市的多隻相關教育股股價急挫，不少內地補習社更相繼倒閉。

法巴：有利行業逐步恢復正常

法巴消費和教育行業主管朱泉星表示，發牌實際是「雙減政策」下的其中一項實際措施，暫時未見有新增其他規定。不過，他認為政策上其實容許補習及線上教育教育機構在獲發牌照下經營，並且要轉非牟利運作，而非打擊整個行業，因此估計透過落實發牌，或有利行業逐步恢復正常及改善營運模式。

朱泉星又認為，在「雙減政策」下，業界面對的主要挑戰在於明令禁止暑假及周末補課，令上學時間縮短及受到監管。同時當局對師資方面有所要求，要求從教者需要取得教師資格證，令到現有的補習或線上教育機構是否有足夠合資格的教師及師資提供教學，將面臨考驗。