外幣定存7天年息高逾10厘

撰文：李凱茵

低息環境維持多時，這一波高息定存優惠對一眾追求低風險投資，特別是一眾手頭上有充裕資金的長者或退休人士來說，絕對是福音。定期存款是以時間及資金靈活性換來回報，風險甚低。再者，香港有存款保障計劃，即使不幸地遇上銀行到閉，也有最多50萬元的補償。

這一輪外幣定期存款高息優惠主打短期存款，適合不願資金被長期縛死的存戶。匯豐及恒生提供的優惠直至年底12月31日為止，前者就7天及1個月的存期提供優惠，恒生則只就7天的短期存款提供優惠。另外，兩家大行會根據客戶使用的理財戶口級別提供優惠，下表列舉的息率為最高等級戶口的優惠，其他等級較低的存款戶口，優惠息率會相應調低。

匯豐就英鎊、澳元、加元的7天存期提供11厘高息，1個月存期息則分別為2厘及2.3厘。以1萬元英鎊為例，7天存期完結即可賺息21.1鎊，反而1個月存期則只收息16.44鎊。

恒生英鎊加元年息高見12厘

然而，若論息高，則以恒生的英鎊及加元定存優惠更進取，7天定存年息達12厘，屬這一輪外幣定存優惠各行中最高的。另外，南洋商業銀行也有就同一存期的英鎊提供12厘年息的優惠，跟恒生看齊。1個月存期則以富邦的優惠最高息，澳元及紐元均有3.13厘。以1萬元存款計算，1個月期滿後可收息26.08元。除了幾隻最受港人歡迎的非美元貨幣，這一輪美元定存的優惠亦非常吸引，匯豐7天存期的年息達到8厘，冠絕其他銀行。中銀、建銀亞洲、恒生及南洋商業銀行，同一存期的年息優惠由5厘至5.55厘不等。

人民幣近期的中、短期定存利息亦非常吸引，例如日前南商就推出了7天存款期13.88厘的高息。再以1萬元存款作例，短短7天即可無驚無險收息26.6元人民幣。除此之外，其他銀行如恒生、匯豐、中銀、建銀亞洲、信銀國際的同一存期人民幣定存都有至少10厘高息；存款期1個月的息率，匯豐、中銀、建銀亞洲及信銀國際都有3.5厘至3.8厘，富邦的有4.88厘。

這一輪外幣定存優惠，大多是要求銀行客戶以戶口內的原有資金兌換指定貨幣，再隨即設立指定期限的定期存款才能享用。另外，匯豐及信銀國際表明在優惠期內(信銀國際截至11月30日)，客戶可享用此優惠多於一次。如銀行容許期內多次使用優惠，存戶就可吼適當價位分注兌換外幣以享高息，毋須一注大量兌換外幣，有效分散匯兌風險。

另一點需要留意的是銀行要求相關存款有最低起存金額，其中恒生、中銀及信銀國際較實惠，只需1萬港元等值、1萬元人民幣，或其他外幣1000元；如南商客戶使用該行的網上或手機銀行進行有關程序，起存金額更低至1000港元等值。其他銀行的起存金額則由10萬至20萬元不等。

要成功享用各間銀行的定存優惠，還需要留意銀行指定的使用渠道，例如花旗、上商及富邦就只限分行或客戶經理兌換外幣及開立戶口；匯豐及中銀的客戶則只限使用手機應用程式或網上銀行才能合資格享有優惠，對於不熟悉智能裝置或電腦使用的長者來說較為不便，需要由家人協助。

[退休綢繆]