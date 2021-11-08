新港城交投回落 實呎守1.7萬

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業經理胡耀祖指，新港城今年首3季成交量達224宗成交，較去年同期183宗上升逾兩成，但踏入第4季，因鄰近地區有焦點大型新盤推售，加上屋苑放盤減少，成交量隨之下降，屋苑上月僅錄8宗成交，為近2年最少月份，其中呎價最高個案為C座中層3室，實用321方呎，2房間隔，以645萬元易手，實呎20093元。原業主2012年298萬元購入，帳面獲利347萬元或1.2倍。胡氏指，隨著一手向隅客重投二手市場，區內預約睇樓量已見回升，料未來二手交投將顯著反彈。

部分公營房屋續錄新高價成交，青衣夾屋宏福花園本月首宗成交即破頂。中原資深分區營業經理蔡偉明表示，屋苑4座高層B室，實用598方呎，2房間隔，享海景，以930萬元已補價沽出，實呎15552元，做價創屋苑2房單位新高外，呎價更創屋苑新高。原業主1996年181.3萬元未補價一手買入單位，自住25年轉售，相信獲利可觀。

東頭邨未補價215萬沽 4年升4倍

市區公屋亦錄大賺個案。富誠地產高級物業顧問羅文通指，黃大仙東頭邨康東樓中層18室，實用280方呎，由開放式改為2房，原於9月底以200萬元於居二市場放售，至近日獲白居二客議價後，原業主突然反價15萬元，最終獲買家追價至215萬元未補價承接，實呎7679元。原業主2017年41萬元向房委會一手購入，帳面獲利約174萬元或約4.2倍。

朗城滙2房辣稅盤780萬沽 買家付78萬辣稅

另外，美聯助理區域經理張國成表示，元朗朗城滙2座中層A室，實用487方呎，2房間隔，新近獲買家以780萬元承接，實呎約16304元。原業主2019年4月以794萬元一手購入，由於持貨不足3年，須支付10%額印稅，經雙方商議後由買家支付，涉約78萬元。原業主帳面雖蝕14萬元或約2%，但扣除購入單位時發展商提供的優惠，料屬平手或微利離場。

嘉雲臺本月開齋 3房4680萬沽

跑馬地豪宅屋苑嘉雲臺於本月首3天已錄得首宗成交，美聯區域營業董事武劼指，嘉雲臺3座中層B室，實用1439方呎，3房1套間隔，望渣甸山景，連1車位以4680萬元易手，實呎32523元，屬市價成交，當中車位市值約200萬元。單位原開價4750萬元，經議價後減價70萬元或2%。原業主2011年2800萬元連車位購入，帳面獲利1880萬元或67%。

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