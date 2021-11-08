經濟
睇樓速遞

香港地產

高爾夫‧御苑飽覽球場美景

【明報專訊】特首林鄭月娥10月初發表的《施政報告》，亮點是港府計劃將粉嶺、上水、元朗至天水圍一帶，打造為兼融居住及產業開發於一體的「北部都會區」，令新界北區再成社會焦點。恒地（0012）發展的高爾夫‧御苑已屆現樓 ，毗鄰粉嶺高爾夫球場是屋苑最大地利優勢，環境優美怡人。此外，屋苑兼具洋房和分層單位，戶型多元化亦屬項目的賣點。

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

位處青山公路古洞段88號的高爾夫‧御苑，於2017年初開展銷售，總共提供590伙、包括25幢洋房，現時已經累售約430伙。

除鄰近羅湖、落馬洲等中港邊境關口，方便往返內地經商公幹及旅遊外，高爾夫‧御苑所處位置另一賣點，是毗鄰綠草如茵的粉嶺高爾夫球會，令屋苑分層大廈的中高層單位，均享有優美的綠化景致，各幢洋房則沿着高爾夫球場外圍而建。

毗鄰邊境關口 方便往返內地

發展商新近開放C1號示範洋房，實用面積2610方呎、連1752方呎花園和517方呎天台；地下一層包括廚房，內設吧枱作為小型用餐區，讓戶主吃早餐或其他輕食，及冲調咖啡，配套電器以德國品牌Miele為主。步出大廳，亮點是樓層高度達4米（逾13呎），營造出大宅氣派；飯廳放置8人大餐桌後，空間仍闊落，而客廳放置有橙色和米色梳化、配搭水晶吊燈，透過落地玻璃趟門直通花園，讓室外景致融入室內，而前花園放置有戶外梳化，讓戶主享受四周的自然氛圍。

1樓設有兩間套房和一間視聽房，其中一間套房設計成女孩睡房，以粉紅色為主調，另一套房以木色色系為主；要留意的是，兩間套房的洗手間，均不設通風窗戶。2樓除包括一間書房外，主要屬主人套房，內設衣帽間，套房以米色配搭紅色，營造出鮮明視覺效果。另外，主人套房洗手間，採乾濕分離設計，座廁與浴缸、淋浴間分隔，並設雙臉盆。洋房天台面積517方呎，可供戶主享受日光浴或舉行燒烤派對。

主人套房洗手間乾濕分離設計

至於高爾夫‧御苑的分層單位，涵蓋開放式至4房間隔，實用面積276至1803方呎；新近開放的第1座25樓A室，屬連裝修示範單位，實用面積1314方呎、4房雙套間隔，樓層高度3.45米（逾11呎），擁有開揚高爾夫球場靚景，以至深圳的高樓大廈。 單位其中一間套房毗鄰大門入口，打造為兒童睡房。客、飯廳呈長形格局，感覺四正。即使身處飯廳亦可觀賞粉嶺的翠綠山巒。沿走廊位可到達另外3間房，其中兩間客房分別設計成書房、兒童睡房，同樣享高爾夫球場景。走廊盡頭為主人套房，空間感充裕，可三邊上落牀，近乎落地的玻璃窗令室內採光度充裕，洗手間同樣採用乾濕分離設計。

高爾夫‧御苑設有441個車位，惟區內欠缺購物設施。若要購買日常生活用品，需到上水港鐵站一帶，如不自行駕車，可乘搭小巴，車程約10分鐘。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
UJU過分依賴單一客戶
UJU過分依賴單一客戶
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
具成本優勢 料明年支援5軸防震
具成本優勢 料明年支援5軸防震
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
技術取勝：龍源電力處上升軌
技術取勝：龍源電力處上升軌
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
湯文亮：被投訴部門主管應升職
湯文亮：被投訴部門主管應升職
陳永傑：樓價指數今年料升一成
陳永傑：樓價指數今年料升一成
廖偉強：通關在望 百業興旺
廖偉強：通關在望 百業興旺
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
馬泰陽：發展商對後市信心足
馬泰陽：發展商對後市信心足
新港城交投回落 實呎守1.7萬
新港城交投回落 實呎守1.7萬
外幣定存7天年息高逾10厘
外幣定存7天年息高逾10厘