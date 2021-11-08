高爾夫‧御苑飽覽球場美景

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

位處青山公路古洞段88號的高爾夫‧御苑，於2017年初開展銷售，總共提供590伙、包括25幢洋房，現時已經累售約430伙。

除鄰近羅湖、落馬洲等中港邊境關口，方便往返內地經商公幹及旅遊外，高爾夫‧御苑所處位置另一賣點，是毗鄰綠草如茵的粉嶺高爾夫球會，令屋苑分層大廈的中高層單位，均享有優美的綠化景致，各幢洋房則沿着高爾夫球場外圍而建。

毗鄰邊境關口 方便往返內地

發展商新近開放C1號示範洋房，實用面積2610方呎、連1752方呎花園和517方呎天台；地下一層包括廚房，內設吧枱作為小型用餐區，讓戶主吃早餐或其他輕食，及冲調咖啡，配套電器以德國品牌Miele為主。步出大廳，亮點是樓層高度達4米（逾13呎），營造出大宅氣派；飯廳放置8人大餐桌後，空間仍闊落，而客廳放置有橙色和米色梳化、配搭水晶吊燈，透過落地玻璃趟門直通花園，讓室外景致融入室內，而前花園放置有戶外梳化，讓戶主享受四周的自然氛圍。

1樓設有兩間套房和一間視聽房，其中一間套房設計成女孩睡房，以粉紅色為主調，另一套房以木色色系為主；要留意的是，兩間套房的洗手間，均不設通風窗戶。2樓除包括一間書房外，主要屬主人套房，內設衣帽間，套房以米色配搭紅色，營造出鮮明視覺效果。另外，主人套房洗手間，採乾濕分離設計，座廁與浴缸、淋浴間分隔，並設雙臉盆。洋房天台面積517方呎，可供戶主享受日光浴或舉行燒烤派對。

主人套房洗手間乾濕分離設計

至於高爾夫‧御苑的分層單位，涵蓋開放式至4房間隔，實用面積276至1803方呎；新近開放的第1座25樓A室，屬連裝修示範單位，實用面積1314方呎、4房雙套間隔，樓層高度3.45米（逾11呎），擁有開揚高爾夫球場靚景，以至深圳的高樓大廈。 單位其中一間套房毗鄰大門入口，打造為兒童睡房。客、飯廳呈長形格局，感覺四正。即使身處飯廳亦可觀賞粉嶺的翠綠山巒。沿走廊位可到達另外3間房，其中兩間客房分別設計成書房、兒童睡房，同樣享高爾夫球場景。走廊盡頭為主人套房，空間感充裕，可三邊上落牀，近乎落地的玻璃窗令室內採光度充裕，洗手間同樣採用乾濕分離設計。

高爾夫‧御苑設有441個車位，惟區內欠缺購物設施。若要購買日常生活用品，需到上水港鐵站一帶，如不自行駕車，可乘搭小巴，車程約10分鐘。

■有片睇

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