廖偉強：通關在望 百業興旺

政府在今次的施政報告拋出了未來20年的藍圖大計，亮點是大力發展北部都會區，將會大興土木，在增加房屋方面着手，務求解決香港重中之重的房屋需求問題，只要能夠解決香港的民怨，未來香港在經濟及發展當中絕對前景光明。

雖然政府銳意增加房屋供應，但着墨點側重於應付公營房屋方面的需求，私營房屋的增加極之有限，在未來10年只有大約10萬伙供應。即使近期確實有部分港人移民，但只屬一小撮的需求下降，反之等候入市的者的數目更多。

雖然通關希望近在眼前，大家都期望通關後香港經濟可以急速起飛，這樣各行各業便會很快復蘇。話雖如此，在現今的社會裏，大部分國家的貧富懸殊仍然非常嚴重，就算是發達的國家，富裕與貧窮的比率基本上也是1：99，即1%富裕人士擁有99%財富。這樣不平衡的比例肯定會增加社會的抱怨，所以中國政府近期提出共同富裕的概念，就是想平衡市民的心態及生活環境，如果大部分市民都能安居樂業，生活不困難，相信國泰民安在任何城市及國家都可以出現。金融及地產是香港的經濟命脈，能夠將既得的利益作出部分分享，相信對行業的發展更為有利。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]