摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145

科技股普遍重現跌勢，騰訊（0700）再次失守50天線。集團將於下周三公布季度業績，據彭博綜合分析員預測，料騰訊第三季收入或錄約16%增長，不過經調整盈利或只是持平。有券商指，騰訊上季盈利表現或受加大投資影響，而市場關注點或落於管理層對個人信息保護法規對業務的潛在影響、遊戲相關監管及金融科技等業務的前景等。

如投資者計劃業績前部署騰訊，看好可留意騰訊購11145，行使價550.5元，實際槓桿約9倍，2022年2月23日到期。看淡可參考騰訊沽22349，行使價400.4元，實際槓桿約9倍，2022年2月4日到期。

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