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瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801

【明報專訊】港股即將進入業績高峰期，特別是一眾科技股，焦點將是騰訊（0700），根據彭博資訊，騰訊將於11月10日公布第三季業績，近日股價在470元附近上落，過去數月股價一直在450元得到不錯的支持，股價在低位上落，吸引不少資金炒業績，而騰訊的10天線位於485元的位置，投資者可留意股價能否借業績重上此水平之上。

另一焦點是近月股價波動的阿里巴巴（9988），曾上試180元水平，不過上周股價回落至160港附近，跟其10天線165元的位置不是太遠，投資者可留意股價能否重上此水平之上。另外根據彭博資訊，阿里巴巴將於11月18日公布業績，資金開始留意認股證作部署。如投資者看好阿里，可留意阿里認購24801，行使價200.2元，2022年3月到期，有效槓桿約6.9倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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