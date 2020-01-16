何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631

匯控（0005）周五突然受壓，低位曾急跌逾半成至45元以下，收市跌逾3%。英倫銀行意外維持利率不變，市場對加息的憧憬落空，或是拖累匯控急跌的原因；短線觀望能否在200天線約44.2元喘定跌勢，向上觀望收復20天線約46.2元的機會。

匯控急跌，吸引資金部署好倉，觀望消化負面消息後能否出現技術性反彈。匯控跌勢突然，相關窩輪引伸波幅亦略見上升，若憂慮喘定跌勢後、引伸回落或會對輪價構成負面影響，好友轉投中距離牛證部署潛在反彈機會。看好或可考慮匯控牛證58631，收回價42.28元，行使價41.28元，槓桿比率約12.0倍。相反看淡或可留意匯控熊證50882，收回價48.88元，行使價49.88元，槓桿比率約9.7倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]