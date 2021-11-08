《幫你格價》：月供美股 可低至50美元

明報記者 龍彩霞

月供股票以平均成本法形式投資，可以在低位時買入更多股數，高位時買入較少股數，以平衡入市風險，就算股份不是大升，只要波動地微微上升，已可讓投資者獲利。各券商提供的可供選擇股票名單各有不同，大部分都是美股中的藍籌股。如寶盛證券的月供美股計劃可選擇美國指數成分股，包括道瓊斯工業平均指數、納斯達克指數和標準普爾500指數的成分股，美股ETF方面就有QQQ和SPY等。

踏入傳統銷售旺季 美股料持續向好

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰表示，聯儲局會縮減買債規模，但消息並未令市場產生疑慮，加上11月美國踏入傳統銷售旺季，估計美股仍持續向好，五大巨頭（FAAMG）業績不如人意，同時受累於反壟斷法訴訟及晶片荒影響，暫時不宜沾手。

當中蘋果（APPL）的訂單雖多，但留意供應鏈緊張情况持續下，供貨量未必跟不上年底銷售旺季的銷情，或對股價構成壓力。而facebook（FB）改名meta，冀建立自家的沉浸式數字世界，消息吸引了大批資金追捧，惟其道路漫長，熱潮是否能持續仍為未知之數，而廣告投放的問題仍未解決，建議投資者再稍作觀察。

至於受惠於租車龍頭Hertz 10萬輛電動車的訂單，Tesla（TSLA）股價再創新高突破1200美元大關，惟Edgar認為只是短期資金大量流入炒上，現時股價對比市值屬太高，股價最終將回落，建議投資者「見好就收」，不宜高追。投資者若想短期獲利，可留意比特幣交易所及期貨BAKKT（BKKT）公司早前宣布與Mastercard（MA）合作，為Mastercard支付網路下的數千家銀行和數百萬商戶提供虛擬貨幣支付服務，整體前景良好及具前瞻性。

公司基本因素不俗，惟股價波動性大，多散戶於高位獲利再於低位進場，建議於37至40美元區間可進場，50美元左右離場，並建議投資者需衡量自己的風險承受能力。至於月供股票，可以留意IT板塊如微軟（MSFT）、Adobe（ADBE）；金融股如高盛（GS）。

新興板塊則可留意太空科技股Rocket Lab（RKLB），主要由於公司已經擁有可靠的小型火箭發射器，並在衛星通信和相關組件方面取得了非常不錯的進展。

美股可只買1股 可自製月供計劃

張玉峰提醒投資者必須做好功課，了解清楚公司的背景和經營模式才沾手。如果投資者開立的證券行或銀行沒有月供美股計劃，他建議投資美股的初哥可自製月供股票，「美股的好處是可以1股1股買，對於一些剛出來工作，或投資初學者都是很好的選擇，入場門檻低，同時又可以當儲錢。」

月供美股的條款由券商決定，投資者需要留意每月最低供款額、每隻股票每月最低及最高供款額、可月供美股或美股ETF（交易所買賣基金）數目、供款方法及佣金等。沽貨或另外收費，以致富網上月供美股為例，每隻股票每月供款首1000美元免佣金，其後超過限額的部分將收取0.15%標準佣金。例如月供美股1500美元，首1000美元佣金豁免（優惠期內），故只需支付0.75美元（500美元×0.15%）。另以寶盛為例，其月供美股佣金為每隻美股每月8美元，已包括經紀佣金及所有有關交易費用，如印花稅、交易徵費、交易費及股份交收費。如果投資者月供4隻美股，每月佣金為32美元（8×4）。另外，注意沽出時兩券商會另外收費。

碎股交易 另類低門檻投資

除了月供股票之外，還有另一種低門檻的投資方式——碎股 （fractional share）交易，即買入不足一股的股票，用戶可以選擇以指定金額或股數來買入，入場門檻低至1美元。

舉例說，股票A現價為2000美元，用戶可以選擇買入1000美元的股票A（即0.5股），或選擇買入0.6股（即1200美元），派息時所持股票亦會按比例獲發股息。

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