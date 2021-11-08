經濟
新經濟新天地

港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷

【明報專訊】雖然中國早已成智能手機生產大國，但核心技術和關鍵零部件一直倚賴外國。除了處理器和作業系統倚賴美國之外，提供防震效果的「微雲台」或其關鍵零部件亦主要從日本輸入。有香港初創企業用了4年時間，自行研發出適用於智能手機的微雲台，在體積和性價比上更具有優勢，預料明年上半年正式量產，打破日本企業在這方面的壟斷。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

高瞻創新科技（Vista Innotech Limited）研發總監麥練智稱，公司於2017年底成立，專門研發微雲台這種重要零部件。微雲台是指內置在運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備、無人航拍機及智能手機等產品的防手震影像穩定裝置，以區別於提供同一功能的手提雲台。

微雲台的零部件包括影像傳感器、驅動晶片及防震摩打等，由數碼相機年代起，這些關鍵零部件一直由日本企業壟斷，有約九成市場佔有率。直至現時，中國內地相關企業大多數只具有自動化組裝微雲台的能力，關鍵零部件差不多全部要從日本或其他外國公司採購。真正在微雲台方面擁有自主研發技術的內地企業，相信只有三數家。

麥練智曾在一家美資公司工作，研發光學防震技術和零部件，主要應用於數碼相機。雖然日本企業在微雲台方面擁有相當大優勢，但有些環節未夠好，並非完全沒有市場空間。該公司成立時，美國未開始對中國內地企業實施科技禁運，但他們已抱有打破美日壟斷、港資企業也能夠提供關鍵零部件的想法。

防震角度較闊 整體結構較簡單

他表示，傳統上大多數微雲台光學防震技術（OIS），當用戶手震時，會控制鏡頭相應移動，以避免畫面模糊，但影像傳感器不會相應移動。蘋果iPhone 12和iPhone 13光學防震技術Sensor-Shift當用戶手震時，會控制影像傳感器作出相應移動，但鏡頭不會相應移動。這兩種設計的缺點是防震角度較狹窄，而且接近邊緣的影像，防震效果較差。

高瞻創新科技自行研發的微雲台，當用戶手震時，會同時控制鏡頭和影像傳感器作出相應移動，防震角度較闊，可以達到正負3度至5度（視乎體積大小）；接近邊緣的影像防震效果和中央一致。此外，該公司的微雲台採用傾斜式彈簧和雙L形軟性電路板，並運用演算法取代其中一枚傳感器，令整體結構較簡單，成本較低。在一年多前開始推出其微雲台，第一代和第二代產品體積不夠小，只能應用於運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備和無人航拍機等，累積出貨數十萬件。近月第三代微雲台研發成功，體積縮小至可以應用於智能手機內（以下稱為「手機微雲台」），並且支援5000萬像素的定焦鏡頭。

為了向記者證明其防震技術的效果，該公司將一部內地山寨智能手機的鏡頭裝上其手機微雲台，與一部iPhone 12安裝在同一個平台上，作正負3度的搖晃。結果，iPhone 12的影像一片模糊，山寨智能手機的影像卻一直保持清晰。

手機微雲台明年推 料內地3品牌採用

現時，該公司正在伙拍兩家主要的手機鏡頭模組生產商，試產手機微雲台，並做各種測試。當可靠性穩定和生產工序順暢後，這兩家公司就會正式獲授權量產手機微雲台，整合在它們的手機鏡頭模組內推出，預料時間為明年上半年。預料其手機微雲台推出初期，會先獲得3個內地智能手機品牌採用。之後，合作的兩家手機鏡頭模組生產商還會嘗試向兩大外國品牌推廣。

雖然公司暫時仍未收支平衡，但樂觀預測手機微雲台明年上半年推出後，出貨量將遠高於非手機微雲台，令收入大增多倍，可望在明年底前錄得營運盈利。另外，在10月底的貿發局電子產品展中，公司亦有展出各款微雲台，吸引到一些電子產品生產商和投資者洽談合作。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
UJU過分依賴單一客戶
UJU過分依賴單一客戶
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
具成本優勢 料明年支援5軸防震
具成本優勢 料明年支援5軸防震
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
技術取勝：龍源電力處上升軌
技術取勝：龍源電力處上升軌
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
湯文亮：被投訴部門主管應升職
湯文亮：被投訴部門主管應升職
陳永傑：樓價指數今年料升一成
陳永傑：樓價指數今年料升一成
廖偉強：通關在望 百業興旺
廖偉強：通關在望 百業興旺
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
馬泰陽：發展商對後市信心足
馬泰陽：發展商對後市信心足
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
新港城交投回落 實呎守1.7萬
新港城交投回落 實呎守1.7萬
外幣定存7天年息高逾10厘
外幣定存7天年息高逾10厘