Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客

擬明年進軍東南亞市場 星設分公司

丁柏生表示，成本昂貴、缺乏即時效果，是企業對資料搜集和數據分析卻步的主因，而Votee則旨在以一個「親民價格」，提供第三方市場調查服務。他說，傳統調研機構做一次市場調查費用約數十萬元，一般需時3個月至6個月，Votee則是實時取得數據，以收集300個樣本數據計，費用約1.98萬元；最近更新增錄音功能，內置AI自動識別，讓企業客戶可從錄音收聽詳細內容意見。

問卷題目方面，他指企業客戶可自行制訂，亦可在樣本內選取指定目標年齡層、性別、喜好等進行調查。他解釋，目前公司設有B2B（企業對企業）及B2C（企業對消費者）業務，前者目前的服務對象有銀行及地產商，B2C業務則是為對不同的商家提供單次式市場調查，對象有包括餐飲、零銷商、大學學府、及非政府組織（NGO）等。

談及如何吸納調查樣本人數，丁柏生表示，年內透過「派錢」及與企業客戶推出優惠券形式吸引用戶登記，用戶每完成一份問卷可收到約2至5元現金，經PayPal直接過數，優惠券同樣以電子形式贈送。他透露，開業至今公司共派出超過20萬元現金，和價值5萬元至10萬元優惠券。

年內透過「派錢」吸引用戶登記

事實上，成立Votee並非丁柏生首次創業，他表示曾於2013創業，當時已有意成立一個平台用作市場調查，惟因未有頭緒重返銀行工作，至一年前認為智能問卷調查在市場上仍有稀缺性，於是辭去全職工作，決意再次創業。

他坦言，人到中年再創業並不容易，直言「若不是得到太太的支持，不會再試一次。」丁柏生表示，目前Votee團隊共7人，當中4人是程式編寫員，1人負責方案銷售，所聘請的員工都是出身於本地大學的香港人，他認為公司目標市場是香港，團隊「同聲同氣」更能貼地了解市場。