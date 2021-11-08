數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資

任景信接受本報專訪表示，近年在多項優惠政策和創科趨勢下，本港創科市場表現「明顯進取」，但談及現時香港創科發展狀態，他形容是「仍未達至成熟階段，但又未至於剛發展起步」。

創投市場融資仍可改進

他認為，香港創投市場仍有不少可改進之處，例如他提到本港創投市場融資，主要是以上市前（Pre-IPO）、Ｄ輪等較後期融資為主，相反參與最早期融資的基金公司不多，如天使輪和種子輪。據投資推廣署數據顯示，本港初創企業由2014年約1070間，升至今年約3800間，升2.6倍，風險投資基金於本港的投資由2014年約12億元升至去年的100億元，升幅7.3倍。雖然增幅不少，惟與目前以千億計的創投市場相比，規模似乎仍有增長空間。

翻查資料，以投資公司數目計，目前本港參與種子輪的投資者中，數碼港本身已居第四位，分居第一及第三的賽富資本及鼎暉投資均屬中資基金，而香港首富李嘉誠旗下的維港投資則排名第二。

除冀引入更多風險投資外，任景信又認為，現時內地企業以人民幣投資境外機會不多，往往需要在境外成立投資公司，以美元進行投資，他期望市場可有更多變化，例如日後能增加以人民幣方式在香港作創科投資。

促港府勿側重單一行業 令經濟脆弱

提到本地創科發展，任景信指，本港由回歸之初便推出多個創科藍圖，惟其後接連出現沙士、金融海嘯等重創經濟，政府為加快金融體系復蘇，改為主力發展「自由行」等路向，惟近年疫情已明顯發出「警號」，提醒港府若再側重發展單一行業，經濟會變得「脆弱」，認為迫切地需要推動產業多元化。他又表示，雖然本港創投市場過去多年發展緩慢，但以香港的地理因素、國際網絡和金融中心地位等原有條件，有能力追回過去數年進度。周駱美琪則表示本港市場雖細，但容易接受新事物，企業較多在港作產品開發和管理公司業務，又會以港市場「試水温」，改良產品， 再推至國內或東南亞市場生產和銷售。