上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」

倘維持現條款 不排除甚少企業採用

獨立非執行董事協會副會長羅卓堅坦言，港交所推出的框架嚴格，吸引力顯然及不上美國，預計港版SPAC不會受市場歡迎，成功透過這種方式上市的公司不多，更不會成為「流行」做法。不過他指出，港交所（0388）用監管角度出發，盡可能減低出事機會，加上香港一向安全系數高，因此對於監管機構而言，框架較為嚴格實屬「無可厚非」。

上市公司商會總幹事黃明偉表示港版SPAC對發起人尤其嚴格，不認為市場會一窩蜂發起SPAC，對推行後市場活躍度存疑。他認為，港交所似乎只是想配合業界聲音而引入制度，惟設置「重重關卡」，恐怕最終只是一種「裝飾」，未必能成為一條「有用」的途徑。他直言，若設立一個新機制，市場上卻無人適用，只是浪費資源。港交所於2008年推出HDR，以便利海外公司來港上市，推出後兩年才有首間公司發行，曾有五家公司利用此渠道上市，惟均因交投稀疏而陸續撤銷在港上市，目前僅餘日本時裝品牌UNIQLO母企迅銷（6288）。