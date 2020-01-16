港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放

明報記者 葉翠

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，市場有聲音冀讓散戶參與買賣SPAC，不過她認為，SPAC並非一個成熟資產類別，整個市場包括美國仍在發展，因此建議先推出SPAC制度，待市場熟悉運作模式及所涉風險後，再考慮是否開放予散戶。至於發起人門檻被指過於嚴格，她認為嚴格來說，SPAC 只是出售一個「承諾」，不像一般IPO有業績等數據支持，故在保障投資者利益角度，發起人是否可信及專業便變得格外重要。

上市公司商會倡撤引獨立第三方投資

不過，站在發起人角度，上市公司商會總幹事黃明偉指出，外國對發起人有較嚴格規定，是因為他們容許散戶「落場」，惟現時港交所建議版本僅限專業投資者，理論上較散戶成熟。他建議，放寬發起人須持有證監牌照規定，因相關專業知識或經驗可透過聘請顧問獲得，發起人既要「夾錢」，也要承擔風險，若再加上牌照要求，恐難吸引發起人參與。此外，他建議取消引入獨立第三方投資，因公司會披露財務資料等信息，已足夠讓專業投資者判斷估值是否合理，毋須額外依賴第三方驗證。

畢馬威倡放寬發起人資格

畢馬威（KPMG）中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌同樣建議，發起人資格可獲放寬，不必一定持有證監6、9號牌，否則外國發起人便有可能被排除在外，但表示須另訂標準衡量發起人有否足夠經驗或能力。此外，劉指出贖回權與反對併購投票不一定要綑綁，可以其他方式監管併購目標質素及併購作價是否合理，來達到保障投資者利益的目的，例如建議方案針對上市後私募投資（PIPE）以及併購後須符合主板的要求。

劉預料，SPAC對傳統行業吸引不大，主要是吸引高增長及新經濟行業如生物科技公司等。

獨立非執行董事協會副會長羅卓堅表示，港版SPAC較美國保守，無論在發起人及投資者資格上，抑或是申請上市及併購門檻方面均採取嚴格要求，看來想走「重質不重量」路線。他建議放寬PIPE佔市值至少25%要求，因比例太高或需尋求更多投資者，造成一定難度。

他指出，港交所其他要求雖高，惟併購後的要求才是至關重要，因發起人已投入一定成本，若併購後失敗率高會大大影響發起人日後參與意欲。