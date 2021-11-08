Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據

Colt總裁及亞洲區主管星野真人接受本報訪問時指，服務利便海外商品交易商及高頻交易商發展業務。

據Colt披露新服務將通過聯交所的主機共置服務，讓用戶可獲取來自上交所、深交所及中國金融期貨交易所等市場數據。星野真人表示新服務能讓用戶在單一平台下，以最優化的速度及方式取得內地市場數據，利便全球商品交易及高頻交易商等不同機構，能在具成本效益及低時延下，獲得原始及標準化數據，更好地掌握內地市場狀況及波動性。

為配合市場數據服務擴大，星野真人說，Colt會繼續投資網絡及海纜系統，以及在亞洲地區內建立數據中心，支持及確保平台運作能夠在低時延下運作，甚至進一步在需求龐大的上海市場，擴充低時延的數據服務。

繼續投資網絡及海纜系統

對於即將投入服務的北京證券交易，星野真人認為現時只屬早期發展階段，未有具體詳情，因此Colt未有規劃延伸市場數據到北交所，惟公司會留意日後相關發展。