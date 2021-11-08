許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓

明報記者 方楚茵

近年內房攻港勢盛，但扎根內地的世茂在港一向並不算活躍分子，目前在港項目主要是獨資的九龍半山延平路9號豪宅項目、與明發集團合作的東涌酒店項目及與信置（0083）、會德豐等合資的長沙灣「維港滙」。惟最受市場注目的，則要數世茂控股股東許榮茂家族於2017年加入由中資牽頭、包括多名本港資深投資者如金利豐（1031）朱太朱李月華、「物流張」張順宜、「小巴大王」馬亞木等人組成財團，斥402億元收購長實旗下的中環中心。

是次抵押涉32、56及76樓物業

當時許榮茂家族獲分配共9層物業，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓，是次抵押的只涉及32、56及76樓物業，上述物業對上一次抵押均為2019年5月，故是次是相隔兩年多後再次抵押取得貸款。值得留意的是，當中76樓已被世茂改為開設共享工作間「The Center Space」。其餘樓層方面，據公開資料顯示，36、37、55、62、63樓均自2019年5月償還貸款後，無再抵押，31樓則自2019年12月向東亞抵押得5.25億元貸款。

空置率升 中環中心新近成交低水

不過，近年商廈市場受多方市場因素，包括空置率上升、疫情影響等而見頂回落，新近中環中心的成交亦處低水。當中傳馬亞木出售中環中心20樓及「磁帶大王」陳秉志出售中環中心25樓，成交價均不足7億元，但相信若許氏家族或集團再有資金需要，目前其持有的樓層仍可為其帶來相當的融資空間。

而自中國恒大（3333）債務危機爆出後，加上「三道紅線」等內房融資政策收緊，即使部分較具規模的中小型內房在融資上亦面臨巨大困難，紛紛表態有意變賣在港資產或公司股權（見表）。而近年被市場稱為「併購王」的世茂在上周五集團召開的投資者會議上，許世壇除重申公司並無違約，及表明有意回購美元債及股份外，亦有券商引述其指，若融資困難，將考慮出售部分滬港優質資產。部分內媒引述許世壇提到，集團擁有許多負債輕微的優質資產，之前是「唔捨得賣」但現在「已經在談了」，資產分佈在上海、北京，有寫字樓及酒店等，在港亦有逾200億元貨值可賣，但要視乎價格，本港樓盤項目亦將於明年開售。據公司透露，目前集團帳上亦有多達800億元現金。