經濟
封面故事

瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股

【明報專訊】上周美股破頂，恒指卻續跌506點或2%，60隻藍籌中僅有9隻上升，其餘51隻下跌，當中，醫療相關板塊屬重災區，除了藥明生物（2269）大跌13.94%屬表現最差外，阿里健康（0241）、中生製藥（1177）及石藥集團（1093）亦分別下挫7.73%、4.69%及3.07%，今期封面故事由瑞信中國醫藥研究主管黃暘分析最新形勢。他認為，中國創新藥市場規模未來3年平均增長18%，至2023年可達2550億元人民幣，當中，「PD-1（Programmed cell Death protein-1、細胞程序式死亡受體）」等可以治療癌症的創新藥2025年市場規模可達360億元人民幣，仍然長期看好中國醫療行業的前景。

明報記者 葉創成

作為全球最大影響力的央行，美國聯儲局於本港時間上周四凌晨一如市場預期宣布退市，於本月開始每月按月減少買債150億美元，料於明年中停止買債，結束去年3月下旬因應疫情須救市而緊急出台的量寬（QE）政策，此舉對缺乏盈利支持的股票板塊或構成新的不利影響。原因是在去年3月下旬至今年2月中旬，市場憧憬聯儲局會長期每月買債1200億美元救市，稱該政策為「無限QE」，預料流動性充裕的情况將持續，因此炒起一批暫時沒有盈利、憧憬數年後始賺錢的板塊，例如中資生物科技股，追蹤Solactive中國生物科技指數的Global X中國生物科技ETF（2820）價格便由去年3月低位59.5元，今年2月急升近1.6倍至153元，惟隨着今年2月中旬開始美聯儲預示收水，該ETF 近月亦高位回落三分之一，上周五收報105.55元（見圖1），正好反映中資生物科技股股價過去近20個月急升驟降。

內地人口未來老齡化將愈來愈明顯，對醫療產品及服務需求與日俱增，中資醫療股長線料仍有不少投資機會，目前是否可以入市低吸呢？有哪些細分板塊值得留意呢？瑞信中國醫藥研究主管黃暘上周出席「第十二屆瑞信中國投資論壇」時詳細分析該行業的前景，值得留意。

2030年內地老年人口佔17%

黃暘表示，內地65歲以上人口在2030年料達2.4億，佔比達17%左右（見圖2），而且這批人口早於過去10至20年已經累積不少財富，預料可推動內地醫療開支持續增長，例如2025年內地醫療市場規模料達12萬億元人民幣，佔GDP的8.5%（見圖3），市場機會十分明顯，尤其是對有效的創新藥及創新器械的需求龐大。

中央在2018年11月開始以內地4個直轄市和7個省會城市作試點為25類仿製藥推行集中採購政策後，跟着在2019年11月首次就此全國推行，國家醫保局會同有關部門組織全國各省形成採購聯盟，目標是全國患者都用上了優質價廉的集中採購中選藥品，至今已進行5輪全國集中採購，涉及200多款藥品，平均降價逾50%（見表），被視為令部分中資醫藥股股價近年大跌的原因，例如石藥集團上周五收報7.89元，較2018年高位跌近五成。

集中採購仿製藥 支持研發創新藥

黃暘分析，目前中國醫藥行業重點是創新，而集中採購政策是要糾正過去仿製藥價格偏高的問題，所以該政策衝擊的是仿製藥；他指出，國家醫保局目標是在2025年有500種藥品進行集中採購，而現時已集中採購200多種藥品，目標僅完成一半，未來幾年仍會繼續，投資市場將仍然是創新藥的天下，「國家十分支持醫藥創新，不單加快審批過程，而且亦加大投入，醫保局開始廣泛的仿製藥集中採購，把之前不合理的價格降下來，不單可以促進醫療體制改革，而且也可以有更多的空間支付創新藥，因此，雖然仿製藥企業利潤率一定會繼續受到集中採購政策的衝擊，但只要製藥公司能夠創新，便不會陷入同質化競爭的境地，就會有較大定價權」。

內地「PD-1」治癌藥市場增長快 具國際競爭力

安捷證券研究部主管劉一賀及副總裁宋木在《Money Monday》第217期（2019年9月23日出版）封面故事表示，中國醫業企業恒瑞醫藥（滬：600276）、信達生物（1801）及君實生物（1877）近年成功研製治療癌症的「PD-1」單抗藥品，並且當年已開始在內地銷售，在此領域正實現「彎道超車」追近歐美同業，業務前景看俏，該行當時建議買入信達及君實，至今股價分別勁升176%及39%。

過去兩年內地「PD-1」單抗藥品的發展亦的確符合劉一賀及宋木上述的預測，黃暘表示，去年該市場規模已達120億元人民幣，並且由恒瑞醫藥、信達生物、百濟神州（6160、美國上市編號：BGNE）及君實生物取得72%市場份額，預料該市場規模至2025年將進一步升至360億元人民幣，繼續由上述四家企業領先。他續說，內地「PD-1」單抗藥品亦具備國際競爭力，部分企業已在歐美成立公司，準備在海外開展銷售。

黃暘強調，「PD-1」單抗藥品僅屬內地近年成功開發的創新藥之一，由此可見，對具備創新能力的醫藥股來說，並不會受集中採購政策衝擊，預料內地創新藥市場未來3年將會平均增長18%，至2023年增至2550億元人民幣，故他對具備創新能力的中資醫療股前景仍然看好。

集中採購範圍擴大 醫療器械競爭加劇

另外，黃暘估計，未來幾年國家醫保局的集中採購政策將會由仿製藥，延伸至更多醫療器械、生物仿製藥（Biosimilars）、準備好的中藥（Ready- prepared Traditional Chinese Medicine、TCM）、體外診斷醫療器材（In Vitro Diagnostic Devices，IVD）及大型醫療設備，這些行業也要靠不斷創新產品才能推動業務增長。

就中國醫療器械企業而言，黃暘認為，未來內地市場競爭會加劇，須具備國際競爭力才可突圍而出，「按我們的理解，海外市場對醫療設備的質量、安全性要求很高，所以我們認為中國品牌要在海外醫療設備市場競爭，更多還要靠質量和創新，而非走低價路線，這肯定需要一個過程；還有就是怎樣促進國內市場及國際市場互動，國內市場競爭愈來愈激烈，若能夠把國際市場的成功經驗引入國內市場，公司的發展便更可持續」。

未來10年

網上買藥及診症市佔率料續升

黃暘總結，中國的醫療創新不止是硬件創新，即不止要研發更多創新醫療藥品及醫療器械，而且要在醫療診斷及藥品銷售方式亦要突破，當中的關鍵是要數碼化，瑞信預測在2030年內地網上買藥及診症佔有率分別達29%及27%。

[封面故事]

相關字詞﹕君實生物(1877) 信達生物(1801) 集中採購 PD-1(細胞程序式死亡受體) 瑞信中國醫藥研究主管黃暘

上 / 下一篇新聞

盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
UJU過分依賴單一客戶
UJU過分依賴單一客戶
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
具成本優勢 料明年支援5軸防震
具成本優勢 料明年支援5軸防震
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
技術取勝：龍源電力處上升軌
技術取勝：龍源電力處上升軌
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
湯文亮：被投訴部門主管應升職
湯文亮：被投訴部門主管應升職
陳永傑：樓價指數今年料升一成
陳永傑：樓價指數今年料升一成
廖偉強：通關在望 百業興旺
廖偉強：通關在望 百業興旺
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
馬泰陽：發展商對後市信心足
馬泰陽：發展商對後市信心足
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
新港城交投回落 實呎守1.7萬
新港城交投回落 實呎守1.7萬
外幣定存7天年息高逾10厘
外幣定存7天年息高逾10厘