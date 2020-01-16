經濟

MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬

【明報專訊】近日新盤氣氛活躍，多個新盤相繼推售，會德豐啟德MONACO ONE過去兩日暫收超過2000票，發展商昨晚加推99個單位價單，折實平均實呎24,543元，較首張99伙價單折實均呎23,365元高5%，若連同已加推單位，項目暫超額逾9倍。

MONACO ONE昨加推的99伙，包括35個1房單位、39個兩房及25個3房單位，實用面積319至671方呎，定價864.8萬至1940.4萬元，扣除最高12%折扣，折實價761.1萬至1707.6萬元，折實實呎23,211至25,817元，折實均呎24,543元。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推，以折實價計整批單位市值10.8億元。

兩日暫收逾2000票 超額逾9倍

會德豐地產常務董事黃光耀透露，項目自上周六開放展銷廳予公眾參觀以來，參觀人次接近1萬，暫收超過2000票，登記人士中不乏MONACO系列及OASIS KAI TAK向隅客。他又指，項目最快周末開售，周中或再加推單位。

周末一手沽418伙 #LYOS佔逾半

另外，過去兩日新盤市場錄得約418宗成交，較前周末約370伙多約13%，其中長實（1113）洪水橋#LYOS已佔213伙或逾一半。長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS周六首輪200伙已售罄，套現約10.5億元。長實執行董事趙國雄表示，項目銷情火熱，周六晚亦隨即加推4號價單90伙，折實均呎15,817元，連同加推單位，項目分層單位經已全數推出，餘下「層層叠趣」待售。

中洲置業火炭星凱‧堤岸昨推售272伙，發展商稱，一名大手客斥資近1億元購入2座36樓全層8伙，總實用面積4239方呎，買家為港人，料需付樓價15%辣稅，即約1500萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，截至昨日傍晚6時，星凱．堤岸單日沽出116伙，項目自上月中開售，不足一個月內沽出逾800伙，佔可供發售單位約七成，套現逾80億元。

相關字詞﹕星凱‧堤岸

上 / 下一篇新聞

盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
十大屋苑周末僅3宗成交 按周跌近七成
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
中國創新藥發展快 惟仍落後美國
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好
UJU過分依賴單一客戶
UJU過分依賴單一客戶
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
許榮茂按中環中心3層籌14億 2017年參與收購 集團上周稱或賣產減壓
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
新城控股提前贖回逾27.3億境外債
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
Colt借助聯交所主機 讓海外用戶獲內地數據
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
港SPAC門檻惹爭議 業界冀先引入再調整 基金公會：待市場熟悉再研向散戶開放
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
數碼港：港創科未成熟 冀引更多風險投資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
任景信：港引入SPAC有助創科公司融資
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
Votee：AI問卷實時分析 親民價格吸客
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
中國碳中和擬拓碳資產開發平台
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷
具成本優勢 料明年支援5軸防震
具成本優勢 料明年支援5軸防震
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
張兆聰：旅遊股亮麗 買入Airbnb
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
余淑穎：移民台灣未有工作 買樓或需「一炮過」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
金子：業績亮麗 比亞迪購23217
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
張兆聰：萬物雲上市 炒影子股碧桂園服務
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
洪龍荃、陳文哲：Bill.com於沉悶中發掘藍海市場
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
《幫你格價》：月供美股 可低至50美元
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
沈永年：取道澳門往內地 可減7天隔離
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
陸振輝：隨緣就好 凡事不強求
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
陳大為：轉角巿要留意市場情緒變化
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
黃德几：海爾智家憧憬優化產品結構
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：恒地最受惠雙都會發展
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
陸振球：中國遭取消「普惠制」優惠未必是壞事
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
林少陽：港股雖便宜 加碼不用急
技術取勝：龍源電力處上升軌
技術取勝：龍源電力處上升軌
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
李聲揚：看好中美關係緩和買波音
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
蔡金強：走出舒適區——幸福的70，80年代人
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
徐家健：錢幣收藏回報 曾跑贏通脹股債
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
艾雲豪：短缺因計劃追不上現實
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
蘇沛豐：物管股擇優吸納 華潤萬象生活可留意
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
李順威：聯儲終止量寬 未為加息開綠燈
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
劉思明：看好亞太經濟 吸物流地產平台股ESR
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
何啟聰：匯控突急跌 博反彈牛證58631
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
瑞銀亞洲：科技股業績期 阿里購24801
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
摩根大通亞洲：騰訊周三放榜 看好購11145
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
周顯：許家印私人財產還債 杯水車薪
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
王弼：元宇宙概念也有相關ETF
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
曾淵滄：連奪中環地王 恒地轉型收租股
湯文亮：被投訴部門主管應升職
湯文亮：被投訴部門主管應升職
陳永傑：樓價指數今年料升一成
陳永傑：樓價指數今年料升一成
廖偉強：通關在望 百業興旺
廖偉強：通關在望 百業興旺
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
布少明：低息料持續 樓市蓄力升
馬泰陽：發展商對後市信心足
馬泰陽：發展商對後市信心足
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
高爾夫‧御苑飽覽球場美景
新港城交投回落 實呎守1.7萬
新港城交投回落 實呎守1.7萬
外幣定存7天年息高逾10厘
外幣定存7天年息高逾10厘