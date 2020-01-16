永義兩年推3市區住宅盤 連貨尾涉500伙

官可欣：雋睿套現5億 28伙待售

永義集團主席兼首席行政總裁官可欣接受訪問時表示，集團今年踏入40周年，公司以成衣生意起家，其後參與舖位買賣，但過去5至10年主力發展金融及地產生意，至今已推出5個住宅項目，其中九龍塘雋睿已售32伙，套現約5億元，餘下28伙待售。

她指出，未來兩年集團將有3個住宅項目推出，並以精品豪宅作定位，其中何文田窩打老道93至95A號，可建樓面約4.9萬方呎，提供56伙，戶型由開放式至3房間隔，實用面積約由250至900方呎，預計明年第4季以接近現樓形式推出。

另外，土瓜灣漆咸道北470至478號及堅尼地城吉席街93、95號、爹核士街1B至1E號兩個項目，則部署於2023年第3季推；前者可建樓面約4.16萬方呎，後者可建樓面則約6.18萬方呎，同樣主打中小型單位，連同窩打老道項目及雋睿貨尾單位，料提供約500伙。

官可欣又稱，集團亦看好非住宅項目，故未來會繼續推出工商物業，其中長沙灣瓊林街ONE TWO ONE目前已推售，總樓面91,651方呎，提供48個新式工廈單位，面積由1538至2632方呎，全部設有獨立洗手間、電子門鎖等，16個車位均設有電車充電裝置，呎價約8500元起，預計2023年12月落成。

長沙灣工廈呎售8500起

另長沙灣青山道646、648及648A號，亦正申請放寬地積比，預計2023年第3季推出。商業項目方面，銅鑼灣勿地臣街11至15號將發展新型商廈，可建樓面4.28萬方呎，每個單位面積約1300至2600方呎，料明年次季招租，目標租客包括特色餐廳、美容、健身中心等。

明報記者 林尚民

（發展商訪問）