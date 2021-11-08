經濟

爪哇控股近5億收購大坑道龍風臺

【明報專訊】其他中小型發展商亦積極增加土地儲備，其中樓齡62年的大坑道政府公務員合作社龍風臺，上月獲爪哇控股（0251）或相關人士以近5億元收購，以現有樓面計，平均實呎約2.62萬元。

資料顯示，位於大坑道89至93號的龍風臺，單位總數15伙，每伙實用面積814至1482方呎，合共總實用面積18,890方呎，上月以每伙約2047萬至5018萬元售出，平均實呎約2.62萬元，買家以興隆有限公司（TRUE BLOOM LIMITED）作登記，公司董事包括爪哇控股主席呂榮梓、總裁呂聯樸及首席財務官葉思廉。

事實上，大坑道屬傳統豪宅地段，一直獲不少財團收購，其中培新集團9月份亦以近12.4億元購入大坑道341至343號雅居，較推出招標時的市值大幅高出約38%，項目佔地約1.1萬方呎，現為一幢樓齡近60年的5層高住宅物業，提供8個住宅單位，實用面積2024方呎至2077方呎，以可建樓面約1.8萬方呎計，每方呎樓面價約6.89萬元。培新集團總監吳美綺當時表示，集團購入該物業後，待項目租約完結後，便會重建成一幢提供6至8伙的低密度豪宅，日後作長線收租。

新世界4.55億沽美孚舖 蔡志忠等承接

另一方面，有投資者大額入市民生商舖。新世界（0017）早前放售荔枝角美孚新邨一籃子商舖，原叫價5.5億元，最新獲投資者蔡志忠及磁帶大王陳秉志以4.55億元購入，減價約兩成。該批物業總面積合共85,284方呎，呎價5335元。資料顯示，上述商舖合共由24個租客承租，現時每月租金收入大約140萬元，租金回報近3.7厘。

相關字詞﹕蔡志忠 陳秉志 新世界 舊樓收購 大坑道 龍風臺

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