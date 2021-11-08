盛智文伙遠展等蠔涌建洋房盤 鄰近前亞視片廠 每呎補地價6530元

明報記者 林尚民 甘潔瑩

資料顯示，上述地皮位於前亞視片廠對面，前臨海景，佔地約76,446方呎，上月完成補地價，涉3.6986億元。文件顯示，以項目最高可建樓面56,640方呎計，每方呎樓面補價6530元，項目限建最高三層，限定作住宅用途。該地皮由NEW ORIENT DEVELOPMENT LIMITED持有，3名董事包括遠東發展執行董事兼董事總經理孔祥達、盛智文兒子盛凱等。

盛智文接受本報查詢時透露，今次是蘭桂坊集團在港首個住宅項目，惟項目現階段仍進行規劃，尚未有具體發展方案，詳情容後公布。被問及為何挑選西貢地皮發展，他表示西貢環境優美，與外國鄉郊相似，加上往返市區亦方便，是宜居度高的地區。他又稱，集團過去在泰國的住宅發展成功，而目前在港亦有發展商業項目，期望在港亦有住宅發展項目。盛智文參選立法會選委會議席，該界別有39名候選人，詳見選委會網頁。

遠展方文昌：項目擬加大量綠化

遠展地產總裁方文昌接受本報查詢時確認上述地皮由遠展持有，並聯同蘭桂坊集團及顯利建築合作發展。他表示，地皮原為農地，約3個月前購入，認為有關補地價金額合理，故接納其補價。方又透露，項目將發展洋房，最快有望於年半後發售，並指集團重視「環境、社會及管治」（ESG）發展，有意在項目加入更多綠化元素，預料項目內的獨立屋將設有私人地下花園及天台花園，亦考慮採用環保建材。項目園林及公共空間高度聯繫，促進住戶的互動交流，打造一個舒適的居住環境。

英皇華懋同區插旗

區內主要屋苑為樓齡約36年的匡湖居，近年亦吸引不少名人入市，如中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今年中以3550萬元購入一個連船位雙號屋，實用面積1335方呎，實呎26,592元。區內除蘭桂坊伙遠展等插旗外，英皇國際（0163）早在2010年已向城規會申請，將旗下一幅面積約7萬方呎、匡湖居以西地皮（見圖），改作綜合住宅發展，原獲批建13幢洋房、涉總樓面約2.6萬方呎；英皇去年申請增加2幢洋房，總樓面維持不變，並於今年4月獲批出新發展方案。華懋則於去年斥5.3188億元投得西貢公路近響鐘路住宅官地，每方呎樓面地價9246元，擬作分層住宅及洋房的混合式發展，投資額料達10億元。