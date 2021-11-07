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2021年11月7日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美明全面開關 旅遊股先炒上 港股ADR仍跌 彭博統計：中全會後A股多做好
雙十一網購促銷展開 市監局禁「先提價後打折」
#LYOS首批價單沽清 即晚加價加推90伙
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電動車初創Rivian 上調招股價至最多74美元
巴郡現金儲備1492億美元創新高
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Eric Kung：虛擬工作中建立高績效表現團隊文化
薛偉傑：「電梯募投」比賽 修復珊瑚礁方案奪冠
內地搶購潮背後 需要關注什麼？
內地搶購潮背後 需要關注什麼？
【明報專訊】近日，由於官方發布的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》被誤讀，內地多個地區出現「囤貨風」、「搶購潮」。搶購潮的背後，需要關注什麼？內地生活必需品供應是否充足？
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