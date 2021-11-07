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內地搶購潮背後 需要關注什麼？

【明報專訊】近日，由於官方發布的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》被誤讀，內地多個地區出現「囤貨風」、「搶購潮」。搶購潮的背後，需要關注什麼？內地生活必需品供應是否充足？

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