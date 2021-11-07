政客富豪被嘲「生態偽君子」 乘私人飛機赴氣候大會籲減排

資料來源：英國廣播公司、每日郵報、衛報

根據追蹤全球航班的Flightradar24網站提供的數據，由10月27日至11月1日進入蘇格蘭格拉斯哥、普雷斯特威克（Prestwick）及愛丁堡的非商業航班達182班，大約是此前6天總數的兩倍。上述數據未包括一些國家專機，例如拜登的「空軍一號」（Air Force One）總統專機。

英國《每日郵報》指出，單在上周日（31日）已有至少52架私人飛機前往當地，導致航空交通擠塞，約翰遜的飛機在格拉斯哥上空盤旋了20多分鐘才降落。部分飛機在乘客落機後，要空機飛往40公里外停泊，估計這次直至本月12日才閉幕的氣候變化大會，將要用上400架私人飛機。保守估計，這些來自世界各地的私人飛機排出的溫室氣體可達1.3萬噸，相當於1600多名英國人的一年排放量。

氣候變化大會料用上400架私人飛機

各國元首當中，排放量最高的相信是拜登。他的機隊除了「空軍一號」，還有4架飛機，另帶上被稱為「野獸」（The Beast）的防彈車。他的出行隊伍還包括龐大的多用途車（SUV）車隊，僅拜登的出行行列就產生約220萬磅（近1000噸）二氧化碳。事實上，拜登及其隨行人員上月29日出動85輛豪華汽車，浩浩蕩蕩前往梵蒂岡與教宗方濟各會面，令外界嘩然。

貝索斯亦因為乘坐價值6500萬美元的灣流（Gulf Stream）G-650ER私人飛機前往格拉斯哥而捱轟。外界未知與他頗有交情的微軟創辦人蓋茨乘坐什麼交通工具前往氣候大會，不過據報在氣候大會開幕前不久，兩人登上蓋茨租用的超級遊艇LANA號，於土耳其對開海岸慶祝蓋茨的66歲生辰。這艘每周租金200萬美元的超級遊艇，每天碳排放量達19噸。

影帝狄卡比奧乘民航客機赴會獲讚賞

由歐洲出發前往蘇格蘭的政要名流，其實可選乘常規的商業航班，不過很多與會者仍決定乘坐私人飛機或包機。金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）是為少數乘搭民航客機的氣候大會嘉賓而受到讚賞。在社交媒體形容自己為「演員及環保主義者」的狄卡比奧，以往不時使用柴油私人飛機及遊艇出行而備受質疑，2016年更因乘坐私人飛機由法國康城前往美國紐約領取一個關於環保的獎項而受到抨擊。

英國王儲查理斯在意大利羅馬出席20國集團（G20）峰會後， 也被質疑乘坐英國國防部的飛機前往格拉斯哥。克拉倫斯宮（Clarence House）的發言人強調，查理斯只會採用可持續航空燃料。

關於可持續燃料，查理斯在上月曾引起一場風波。他本人透露，其開了51年的Aston Martin DB6開蓬車，在改裝後用上「多餘的英國白酒和乳清（製造芝士時產生的副產品）」作燃料，在社交媒體引來嘲諷。

有網民稱，自己從來沒有「多餘的葡萄酒」。也有人質疑在英國司機大排長龍輪候汽油之際，查理斯的言論如同法國瑪麗安東尼（Marie Antoinette）皇后相傳在饑荒期間曾說：「沒有麵包吃，為何不吃蛋糕？」

據查理斯透露，他採用的E85汽油，成分包括85%的乙醇及食物殘渣，以及15%的無鉛汽油。不過環保人士質疑，為生產乙醇而種植的玉米，佔用了生產糧食的土地，而且還用上大量人工合成肥料和除草劑，並非真正環保。

潔淨交通組織：生物燃料非嚴謹減碳

歐洲潔淨交通運動組織Transport & Environment英國負責人阿切爾 （Greg Archer）指出，生物燃料並非嚴謹的減碳方法，乙醇通常是將甘蔗和穀物產生的糖和澱粉成分發酵製成，為生產這些燃料而大量種植農作物會導致森林砍伐，加劇氣候危機。

至於英國首相約翰遜，無論是前往格拉斯哥或返回倫敦均乘坐空巴包機。他的發言人解釋，此舉是因為時間限制，並強調其包機用上可持續的燃料。諷刺的是，他上機前才呼籲各國領袖：「在應對氣候變化問題上，空談而不採取行動，是絕對沒有意義的。」

[企業地球村]