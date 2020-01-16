美明全面開關 旅遊股先炒上 港股ADR仍跌 彭博統計：中全會後A股多做好

明報記者 歐陽偉昉

Expedia上周四收市後公布，上季受惠於訂房網站和美國國內旅遊表現優異，上季淨收入和EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）已經與2019年第三季接近，當季每股盈利為3.53美元，遠優於市場預期的1.68美元。同日公布業績的Airbnb（美：ABNB），上季盈利和收入均創新高，股價急升12.98%。

Expedia及Airbnb股價升逾一成

娛樂活動主辦商Live Nation（美：LYV）升15.22%，行政總裁Michael Rapino表示，上季門票銷售較2019年同期上升10%，不少活動門票更以破紀錄時間售罄。此外，新藥亦推動航空股和郵輪股向好，美國環球航空業ETF（美：JETS）上升6.39%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）升8.98%。

家居健身用品股Peloton挫35%

不過，受惠疫情的居家抗疫股則重創，家居健身用品股Peloton（美：PTON）上周四收市公布業績，每股虧損、收入和毛利率均差於預期，更甚者是公司預期需求會因為經濟重開增添不確定，同時面臨供應鏈和物料價格上升壓力，將本財年營收指引下修10億美元，股價周五急瀉35.35%。新冠病毒疫苗股急跌，Moderna（美：MRNA）挫16.56%，為標普500指數表現最差個股，默沙東（美：MRK）早前公布的新冠病毒口服藥效力不及輝瑞，股價回吐9.86%，輝瑞則升10.86%。

美國10月份就業增長好過預期，標指上升0.37%報4697點，納指上升0.2%報15,971點，連續7個交易日創收市新高。道指上升0.56%報36,327點，三大指數連續五周上升。不過，早前強勢股稍為回吐，Nvidia（美：NVDA）跌0.24%，微軟（美：MSFT）跌0.11%；

分析：內房債續影響 港股未言見底

富昌證券業務部高級副總裁潘家榮認為，近月科技股為美股帶來的支持尚未完結，若標指企穩在4540點以上，仍然可以看好。

恒指夜期在上周五未有受惠美股上升，收報24,721點，下跌147點或0.59%，低水150點，ADR港股比例指數收報24,689點，下跌0.73%。中共明天召開十九屆六中全會，彭博社統計過去10次中共中央全體會議召開後一星期，滬深300指數均有上升。

潘家榮表示，市場對是次會議沒有預期，港股因近月監管走弱，內房債務的影響仍在，目前是否已見底仍言之尚早。