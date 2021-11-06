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2021年11月6日星期六
陸振球 樓市解碼
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東涌配電站住宅地流標收場 港鐵7年來首流標 分析：補價過高 難有合理利潤
新世界等元朗新田南生圍兩地申建6173伙
#LYOS 8日收7500票 超額37倍
金庸遺孀6350萬沽禮頓山 14年帳賺1.7倍
港股失守25000 中型股指數1年低 二三線股當災 恒指昨現死亡交叉
兩「B牌」新股昨掛牌齊潛水
海底撈「啄木鳥計劃」年底前關300店
匯豐要求全港員工接種疫苗
金管局成立「反洗錢合規科技實驗室 」
領展突停牌 傳購悉尼3物業
澄清無逾期 世茂股債仍遭「雙殺」 券商引述許世壇：融資倘惡化 或售滬港資產
恒大減持恒騰套7億
歐達禮：ISSB將訂氣候披露全球基準
港交所刊氣候信息披露指引
HomeSquare斥200萬設網購平台
ZA Bank再減活期存款息至0.55厘
日清食品首3季純利跌12%
美非農職位遠勝預期 道指標指納指早段齊破頂
優步成立12年首錄季度盈利
日本擬派錢刺激經濟 未成年人可獲6800元
貝索斯控NASA敗訴 馬斯克獨佔登月合約
陸振球：中環地王變身百年「現金牛」
周末睇樓好去處
渣甸山皇第 複式大宅走日系禪風
往銅鑼灣消閒購物方便
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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