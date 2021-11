【明報專訊】亞馬遜(美:AMZN)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)旗下的太空探索公司藍色起源(Blue Origin)為登月合約狀告美國太空總署(NASA)敗訴 ,贏得合約的SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk),在Twitter轉發相關報道時貼上2012年電影《新特警判官》(Dredd)中的「你已被裁決」(You have been judged)表情包,加以諷刺。貝索斯則表示,尊重美國聯邦索賠法院(U.S Court of Federal Claims)的判決。