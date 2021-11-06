優步成立12年首錄季度盈利

【明報專訊】召車軟件巨頭優步（美：UBER）第三財季獲得盈利，是其成立12年來首次。受惠於召車業務復蘇及送餐業務表現強勁，優步上季經調整的息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為800萬美元。此前優步預計，第三季經調整的EBITDA介乎虧損2500萬美元至獲利2500萬美元之間。該公司股價早段升6%。優步等尚未盈利的企業，一直以EBITDA作為盈利指標。不過若根據標準的會計準則，優步上季虧損由去年同期的10.9億美元擴大至24.2億美元，原因是它對內地召車龍頭滴滴出行（美：DIDI）的持股蒙受損失。
滴滴的股價在內地政府對其展開調查後暴跌，為優步的相關股權投資帶來20億美元虧損。優步對其他企業的持股，為其季績帶來波動，例如次季其利潤達11億美元，主要受惠於對滴滴持股的未兌現收益，以及出售自動駕駛業務Aurora的利潤。雖然夏季新冠變種病毒蔓延，上季優步平台的總預訂額（gross bookings，訂購召車服務及食品配送服務的總收入）按年增長57%至231.1億美元創新高，反映消費者在餐廳重開後仍願意點外賣。至於優步上季收入按年增72%至48.5億美元。
收入破紀錄 Airbnb早段升逾一成
此外，住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）第三財季收入按年增長67%至22.4億美元創新高，反映其業務已從疫情全面復蘇。強勁的預訂量助其利潤按年增長280%至8.34億美元，是歷來最高，其股價早段升逾一成。