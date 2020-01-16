HomeSquare斥200萬設網購平台

首階段引旗下20租戶品牌

HomeSquare原址為新城市中央廣場，及至2008年進行翻新成家居用品綜合商場，並更名為HomeSquare，目前旗下租戶錄近百個相關品牌。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯表示，疫情下整個「顧客旅程（Customer Journey）」轉由線上開始，例如客戶購物前會先於網上搜尋有關商舖，進行格價，然後再到現場採購。

對於商戶而言，許嘉雯表示，實體店舖面積未必足夠予品牌作陳列，加上個別商戶未有資源開拓自家網店，故集團研發跨品牌傢俬家品網購平台，首階段獲旗下20個租戶品牌進駐，並提供約310款產品，當中佔約六成為小型家品。她預期，網店推出將可增加整體商場銷售達三成，並為租戶帶來額外8%的生意額增長。

許嘉雯稱，現階段物流配送會由商戶自行負責，而平台則主要以「網上落單、商店取貨」銷售模式為主，冀線上與線下互相結合，進一步帶旺商場人流。她強調，網購平台僅為提供顧客多個渠道，並實現「無分地域及時間限制」購物，以及為商場增加人流，最終實體店舖才為商場發展重心。

「網上落單商店取貨」為主

她又預計，網購平台第二階段將於明年推進；除了現有商場租戶，亦不排除引入其他家品品牌。