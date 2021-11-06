【明報專訊】中國恒大（3333）昨披露在11月4及5日，分別沽出恒騰（0136）1.5億股及1.8億股，平均價分別為2.2922元及2.0748元，套現3.438億元及3.735億元，共計約7.173億元。另一方面，《華爾街日報》引述消息稱，恒大上月以超過5000萬美元（約3.9億元），向美國投資者出售兩架Gulfstream飛機。報道稱，交易已於10月份完成，同月恒大亦償還了兩筆債券的利息。另外，恒大亦正登廣告為一架的空中巴士ACJ330寬體客機尋找買家，數年前以超過2億美元（約15.6億元）買入。
花樣年旗下被指逾期未還本息
此外，出現債務違約的當代置業（1107）公布委任華利安諾基（中國）為其財務顧問，以評估集團的資本結構、評價流動資金及探索所有可行的補救方案以緩解其流動資金問題，並制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。
內地百大集團（深）（600865）則披露，於6月18日以自有資金1億元人民幣，間接向花樣年（1777）旗下項目杭州花浦房地產放發借款，預期年收益率為10.8%，按季收取預期收益。該項目投資期限不超過4個月，惟截至11月5日，杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。