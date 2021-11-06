花樣年旗下被指逾期未還本息

此外，出現債務違約的當代置業（1107）公布委任華利安諾基（中國）為其財務顧問，以評估集團的資本結構、評價流動資金及探索所有可行的補救方案以緩解其流動資金問題，並制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。

內地百大集團（深）（600865）則披露，於6月18日以自有資金1億元人民幣，間接向花樣年（1777）旗下項目杭州花浦房地產放發借款，預期年收益率為10.8%，按季收取預期收益。該項目投資期限不超過4個月，惟截至11月5日，杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。