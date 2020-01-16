海底撈「啄木鳥計劃」年底前關300店

股價較2月高位累跌75％

海底撈自今年2月股價飈升至85.8元高位後，過去逾半年持續尋底，早前受監管不利消息及大行唱淡拖累，昨早曾一度跌至19.38元低位，惟其後倒升5.5%，收報21.05元，較2月高位累跌75％。收市後集團發公告稱，經檢討門店經營表現後，決定調整門店擴張計劃，並落實於今年底前，逐步關停約300間客流量相對較低、經營業績不如預期的門市。

早前，瑞信曾經指出，海底撈的復蘇時間遜於同業，認為減舖有利翻枱率回升，預期年內會縮減150家虧損門店數目。而集團昨晚公布關店300家的目標，較瑞信的預期多出一倍。

海底撈表示，其中部分關停門店僅暫時停止營業作重整、擇機重開，相關休整周期最長不超過兩年；集團並強調，是次調整計劃不會涉及裁員，會妥善安頓門店員工。

集團強調調整計劃不涉裁員

翻查海底撈近年新增門店數目（見右圖），集團過去3年擴張速度有增無減，2018年全年開設200間新門店，及至去年全年新增高達544間門市；而今年單是上半年已增設299間分店。為改善集團經營表現，集團表示，董事會決定開展由執行董事、副首席執行官楊利娟負責領導的「啄木鳥計劃」，持續關注經營業績不佳門店，包括海外門店，並相應採取改善措施；重建並強化本集團部分職能部門；適時收縮集團業務擴張計劃等。

集團強調，若門店平均每天翻枱率低於4次，原則上不會規模化開設新門市。據集團今年中期業績，期內整體同店平均翻枱率每天僅達3次，當中新開餐廳的翻枱率更只有每天2.3次，現有餐廳翻枱率為每天3.1次，兩項數據均按年下跌。