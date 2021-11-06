金庸遺孀6350萬沽禮頓山 14年帳賺1.7倍

事實上，是次為林氏3個月內第二度沽貨，市傳她今年8月以公司名義放售禮頓山低層單位，以7300萬元成交，兩宗成交合共套現逾1.36億元。

翠海別墅3房51年帳升270倍

此外，市場不乏長情業主沽貨，薄扶林翠海別墅A座低層62室，實用1707方呎，3房間隔，以3930萬元連車位易手，實呎2.3萬元。中原分行經理盧文頌表示，原業主1970年以14.5萬元買入單位連車位，帳面獲利3915.5萬元或270倍。

將軍澳除了住宅市場暢旺外，區內車位近期交投亦開始活躍，其中新都城錄得本月首宗車位二手成交，有資深投資者斥141萬元買入車位收租。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，上述車位為新都城2期B2層雙號車位，屬單邊位，以141萬元沽出。原業主今年1月以約130萬元購入，帳面獲利約11萬元或8.5%。

CCL結束五連跌 微升0.05%

另外，中原城市領先指數CCL，最新報186.27點，結束5周跌勢，微升0.05%，有關數字反映新一份施政報告後首周市况。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，9月下旬美國聯儲局預告減少買債，樓價走勢開始回軟，而10月初施政報告利好樓市，展望指數很快可找到支持位。