LYOS 8日收7500票 超額37倍

#LYOS今日開售，A組大手客最多可購4伙，包括至少1伙地下連花園單位；而B組就最多可購2伙。值得注意，早前「長江集團/李嘉誠基金會2000萬禮券疫苗接種大抽獎」的得獎者，可以優先揀樓。項目同日亦招標20伙「層層叠趣」花園複式戶。

至於新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 2期，昨首度加推，涉58伙，折實均呎14,750元，與首批98伙折實均呎14,708元相若，屬原價加推。58伙涵蓋1房連儲物房至4房間隔，包括5伙特色戶。今批折實價530.34萬至1011.67萬元，折實實呎13,088至16,998元；以定價計市值逾4.3億元。

Wetland Seasons Bay 2期 加推58伙

新盤餘貨屢現大額交投，嘉里（0683）屯門現樓盤滿名山，最新售出名庭H3號洋房，實用2815方呎，連平台146方呎、花園1649方呎及天台1106方呎，設3套房，連2個車位，以8445萬元招標售出，實呎3萬元。據成交紀錄冊顯示，新買家選用1138天成交期付款，即長約3年，首年只需付15%樓價作訂金，而提前成交最高可獲樓價5%回贈。

滿名山洋房8445萬沽 3年成交期

恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑11月暫售3伙、吸金約1.2億元，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目以招標售出B5號洋房、屬5房間隔，實用2640方呎另連花園1063方呎、平台129方呎及天台517方呎，成交價5400萬元、實呎20,455元。全盤2017年推出至今累沽430伙、套現逾56.8億元。